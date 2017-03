LIZA, PERFECT NA DARNA

HAVEY: Nang ­mabalita na hindi na tuloy ang pag­lipad ni Angel Locsin ­bilang Darna sa ­movie ni Erik Matti for Star ­Cinema, binalikan ko ang post ko a year ago.

Consistent ako sa ­paniniwalang si ­Liza ­Soberano ang ­nararapat na kahalili niya sa ­nasabing icon role ng Pinay superhero.

Bukod kay Liza, marami pang ibang mga pangalan ang nabanggit at iprinisinta bilang potential Darna.

Nabanggit bilang alternatives sina Nadine ­Lustre at Yassi Pressman.

Pati si Julia Montes ay may silent ­supporters at maging si Pia Wurtzbach ay may mga ­tagapagtaguyod para maging bagong Darna.

In fairness, kung pisikal na aspeto ang pag-­uusapan, masasabing qualified lahat sila at mabait ang camera sa kanila.

But on the point of drawing power and box ­office record and appeal, doon nakakaungos si Liza.

Bukod sa angking ganda, ramdam mo sa kanya ang kabaitan ng pagka-simpleng babae at ­kahusayan na rin sa pagganap, na pinatutunayan ng mga ­nakatrabaho niya sa telebisyon at pelikula.

Kaya Ding… ihanda mo na ang bato.

Lilipad na ang makabagong Darna na sana ay si LIZA!!!

***

WALEY: Nilalabanan ni Direk Joey Reyes ang pagtuluy-tuloy ng kanyang flu kaya na-miss namin siya sa family gathering noong weekend.

Hindi namin alam na kinikimkim lang niya ang pagkadismaya sa isang female starlet na nag-back out sa kanyang gagawing pelikula.

Di man kasimbongga ang tv projects at wala pang napatunayan sa larangan ng pelikula, ipinaglaban ni Direk Joey ang artistang ito para magbida sa kanyang pelikula.

Magba-back out lang pala ito dahil ayaw nitong tumanda agad sa roles na tatanggapin niya.

Ibinaling na lang ni Direk sa social media account ang nararamdaman, at heto ang ilang nasabi niya…

“From a friend: Sana mag-aral galingan muna nila ang pag-arte bago sila mag-inarte.”

In fairness kay Direk Joey, wala siyang binanggit kung sino ang artistang tinutukoy, patuloy lang siya sa reflections niya sa industriya at sa pag-aasal ng mga tao.

“It is so heartbreaking how a taste of a little success can spawn such historic arrogance. Humility is what distinguishes the geniuses from the mere sensations.”

“Shared realization: the most talented actors are the easiest to work with because they give premium to their ART rather than their CELEBRITY.”

“They have the longest lasting careers because they are BRAVE enough to GROW and not be merely OBSESSED BY THE IMAGES that will make them sell to the public to bring in the money. That’s all,” sabi ni Direk Joey.

Dagdag pa niya, “If your entire career solely depends on your looks, then brace yourself. You shall have the lifespan of a mayfly. And mayflies come by the thousands … and disappear in similar numbers. That’s all.”

At bilang pangwakas, ramdam mong irita siya pero nagpigil na lang siya at ang sabi, “At my age, I don’t get mad. I REMEMBER.”

***

