Liza Diño, sinisi ni Irma

Sinisi ni Irma (MMFF 2016 best actress) ang FDCP Chairperson Liza Diño kung bakit lumaki ito.

Si Liza raw ang unang nag-post sa social media na hindi raw dapat gawin dahil iimbestigahan pa sila at wala pa ‘yung inquiry nila sa MMFF.

Saad ni Irma, “Ang isyu po talaga dito kaya nag-blow up is social media.

“Actually, sinabihan ko si Liza Diño na, ‘Hindi mo dapat ipinost sa social media even before makapag-meeting.’

“Kasi, humingi po ng meeting ang MMFF na sinabi ko talaga na ‘this is the proper venue para tayo mag-usap-usap harap-harapan, alamin kung ano ang katotohanan.’

“Kasi, ‘pag ginamit mo na ang social media, ang dami nang sasawsaw diyan, eh.

“For her to be the chairperson of the FDCP, dapat alam niya ‘yung res­ponsibilidad niya. Hindi siya dapat nagpu-post ng ganu’n even before conducting an investigation within, ‘di ba?

“Kinausap pa siya na puwede bang meeting muna bago ka mag-react? Explain muna ang side namin kung ano talaga ang nangyari.

“Pero lo and behold, she used it. So, ano pa ba ang magagawa namin? We were tried publicly even before they talked to us.

“Kaya pagdating namin sa meeting, wala na, ang dami nang nagba-bash, gusto nang patayin si direk.

“You have to know your responsibility. Sino nga ba ang nagsabi niyan? With power comes responsibility.”

Nagtataka siya kung bakit ganu’n ka-powerful si Liza na kapag nagsalita na ito, tumatahimik na raw ang lahat nu’ng nag-meeting sila.

“All powerful talaga si Liza Diño,” pakli ng lead actress ng Oro.

“Somehow natakpan niya ang selection committee, natakpan niya lahat na mga tao sa Execom, ‘di ko alam kung paano, pati ang MTRCB.

“That’s why the first time when this came out, na we we’re banned, we’re being pulled out, parang gusto kong tanungin…

“Tinanong ko legally kung meron po bang say ang MMFF kung paano magri-rate ang MTRCB?

“Kasi, nu’ng ni-rate kami ng MTRCB, baka sinabihan nila ng… ay, hindi ganyan, at hindi ‘yan, kaya kami na-PG.

“So, sabi nila, MTRCB is an independent ano. So, nagulat na lang kami na pinagdaanan namin ito.

“Suddenly when Liza Diño came out, wala nang nagsalita sa kanila, iniwan na nila kami sa ere.

“Walang selection committee that backed us up that we were selected, wala ng Execom ng MMFF na nagsabi na ‘yan ang pelikulang pinagmamalaki namin…

“But when Liza Diño talked, everybody shut up.”

Sa huling mensahe pa ni Irma, “Sa mga tao sa social media, kasi wala akong Facebook.

“Please be wary about what you say. Sometimes, nakikisawsaw na lang kayo, o minsan hindi n’yo naman nakikita.

“So, pag-isipan n’yo mabuti kung ano ang luma­labas sa bibig ninyo. Kasi minsan. nakakasakit na kayo.

“At kung tao kayo, dapat may puso kayo, kung tao kayo.”

***

Hiningan namin ng reaksyon si Liza Diño kaugnay rito. Susubukan pa raw niyang panoorin, although may mga nag-text na raw sa kanya.

“Wala akong hinuhusgahan. Wala akong sinisi,” sabi ni Liza.

“My responsibility is to tell the truth. That’s what I did.”

Sa sinasabi ni Irma na napaka-POWERFUL niya…

“Hah?! Bat ako naging powerful?” sey ni Liza.

“Iba-iba kaming ahensya, Pare-parehong may head.

“Bakit hindi sila ang tanungin kung bakit wala silang statement? I am doing my job. And I’m taking action kung kinakailangan.

***

HINDI pa rin daw sinampahan ng kaso ng PAWS ang produksyon ng pelikulang Oro, kung saan may kinatay na aso.

Sabi ng lead actress ng naturang pelikula na si Irma Adlawan, ang nakuhang ebidensya ng PAWS ay hearsay lamang.

Hinamon nila na pumunta at mag-imbestiga ang PAWS sa Gata. CamSur para malaman nila lahat.

“Ilagay na natin sa legalidad ang lahat and let the justice decide on us,” sabi ni Irma.

Nagpa-interview kahapon si Direk Alvin Yapan kasama si Irma kay Kara David sa News To Go at doon isinalaysay kung ano ang nangyari sa eksenang may kinatay na aso.

Inamin nilang merong pinatay na aso pero hindi raw nila iyun iniutos para sa naturang eksena.

Meron daw talagang ritual na gagawing pagpatay ng aso at pinakiusapan nilang gawin na lang iyun sa set nila.

Sabi pa ni Direk Yapan, hindi raw niya kayang pumatay ng aso, o kahit sino man doon sa production.

Pero nakaya niyang saksihan ang pagpatay ng aso at gamitin pa iyun sa pelikula?

Dagdag pang kuwento nila, may insidenteng nangyari sa kanilang shooting na merong taong inatake sa puso habang nanonood ng shooting.

Namatay ito kaya nagkaroon ng commotion doon.

Nagamit nila ang lamay ng namatay na tagaroon kung saan doon ginawa ang ritual ng pagkatay ng aso.

Ginamit din nila ‘yung totong namatay sa shooting nila, ang pagpatay ng aso bilang ritual.

Lahat iyun ay ginamit ni direk Yapan sa naturang pelikula.

Nilinaw ni Irma na nabasa niya iyun sa script at sinabi niya sa producer na kung gagawin nila ‘yung pagpatay ng aso, magwu-walk-out siya.

Pero ipinaliwanag daw sa kanya ng producer nang maayos, nag-okay na siya.

“Hindi ko talaga ka­yang pumatay ng aso para lang sa pelikula,” sabi pa ni Direk Yapan.

“Marami talagang na-offend na mga netizens and we apologized for that.

“Ang sabi nila, ang MMFF ay para sa masa. Ito ang kultura ng masa. Kultura ito sa liblib na probinsya.

“Hindi ko alam kung bakit nagalit na ipakita ang ganitong isang uri ng realidad.

“Ito ay realidad sa mga liblib natin na kababayan. At kung ito ay ipinakita ko lang.”

Tanggap na nilang binawian sila ng award, na-pull out sa mga sinehan, at hindi makakasali sa susunod na MMFF.

Umalma na si Direk Yapan dahil tatanggalin na raw siya o bibigyan ng sanction ng DGPI.

Sobra naman daw, sabi nito.

“Ako po ay ginagawa ko lang ito bilang karapatan ko rin magpahayag bilang artista kung ano ‘yung saloobin ko.

“Ako po talaga ay nalulungkot sa pangyayari ngayon sa lipunan natin kung paano ang tao ay tratuhin ay parang hayop na tratuhin natin, lalong-lalo na sa patayan sa araw-araw na lumalabas sa balita.

“Kaya nakakalungkot din na ang lahat ng ito ay panoorin dapat ng mga tao, pero papanoorin nila dahil sa aso, at hindi na po para sa mga tao,” himutok ni Direk Yapan.

“Ang ginagawa namin sa pelikulang ito ay pagpapakita ng isang realidad, isang katotohanan. Hindi namin ‘to ginawa para manggago.

“Siguro, kaunting paggalang siguro. Mag-usap ang lahat na mga parties involved na may paggalang at may bukas sa pag-iisip.”