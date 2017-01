Liza Diño, lusot sa pagiging SAWSAWERA!

AMINADO ang FDCP Chairman Liza Diño na nasaktan siya sa bintang sa kanyang SAWSAWERA.

Lumaki ang isyung kinasangkutan niya dahil sa mga matitinding pahayag ni Irma Adlawan laban sa kanya.

Siya ang pinagbintangang nagpalaki ng kontrobersya sa pelikulang Oro.

Ipinaliwanag ni Liza kung bakit siya nag-post bago ang inquiry nila sa MMFF kaugnay sa pagkatay sa aso sa nasabing pelikulang Oro.

“Sinabi ko sa kanila, I’m going to release a statement just to address the issue. I even asked permission du’n sa MMFF na magpu-post ako.

“In my end, I’m just very vocal na magbigay ng update kahit sa ahensya ko, sa FDCP, lahat na nangyayari sa MMFF.

“Nakikita naman du’n sa Facebook ko, kasi, that’s my way of telling eve­ryone na ito ‘yung mga kaganapan.

“Yung post ko noon is more like… ito ‘yung nangyari kaya sa Monday magkaroon ng inquiry.

“Ganu’n siya. Wala akong hinusgahan, wala akong sinabing ganito sila, may pinatay silang aso until the inquiry nu’ng lumabas ‘yung lahat na nangyari,” palusot ng FDCP Chairperson.

Sa isyung SAWSAWERA, nanindigan si Ms. Diño na ginagawa lang niya ang trabaho niya at hindi raw niya ginagawa ang mga bagay na hindi saklaw ng kanyang ahensya.

“Siyempre, I’m here to work. As long as sincere ako sa intensyon ko na makatulong at gawin ko lahat…

“Kaya ako ganito na talagang kumikilos talaga ako, kasi, personal sa akin. Kumbaga, apek­tado ako hindi lang sa trabaho, eh.

“Siguro mali ‘yun kaya sinasabi ng asawa ko na hindi ko kailangan isipin ‘yun 24/7.

“Siguro, nandu’n ako sa mode na… iba kasi ang feeling sa akin kapag nakikita ko na nakakatulong sa industriya ‘yung mga ginagawa namin, may sagot at aksyon, and maybe…

“Siguro ako, on my own, I need to find that balance knowing when to stop addressing issues and letting other people just do it. Pero siguro ako talaga, result-based ako, eh.

“Kailangan may sagot ‘yan, anong sagot d’yan, anong solusyon. Kaila­ngan ganu’n,” saad nito.

Natatawa pa niyang kuwento na pati raw ang problema sa aircon sa isang sinehan sa Ayala, at ang projector sa SM ay ipinaparating na sa kanya.

“Mahirap din dahil may magsasabing wala kang ginagawa, wala kang silbi. So, I can’t please everyone.

“Alam ko lang sa sarili ko na nagtatrabaho ako, nagre-respond ako sa mga kailangan kong tugunan.

“Nakakatawa nga kasi, lahat nata-tag ang FDCP ngayon. Nagkaroon ng problema sa aircon sa Ayala, sagutin ng FDCP ‘to. Nagkaroon ng problema sa projector sa SM, ano ang masasabi ng FDCP dito?

“Hindi na namin saklaw ‘yun. Kumbaga, siguro puwede akong maging tulay para iparating sa mga kinauukulan, pero I don’t see it as under my office,” pahayag ni Ms. Diño.

***

Ngayong naisampa na ng PAWS ang kaso sa pelikulang Oro, nakahanda si Ms. Diño na maaring ipatawag sila ng korte para kunan ng impormasyon base sa kanilang imbestigasyon sa isyu ng animal rights violation.

May mga na-reveal sa inquiry na iyun na maa­ring makatulong sa kaso.

“I’m on the side of truth.

“Merong mga na-reveal sa inquiry namin na talagang… I’m leaving it up to the court.

“Kung kailangan ng kooperasyon namin, kung halimbawang i-subpoena kami ng korte, na kaila­ngan magbigay ng… kung halimbawang it comes to that point the court will ask that, I don’t think…

“Ako in my my opi­nion, of course kaila­ngang pag-usapan namin ‘to, I think the MMFF Executive Committee should cooperate. Kasi, batas ‘tong pinag-uusapan natin.

“Hindi tayo puwedeng gumawa ng desisyon nang ganu’n-ganu’n lang na hindi natin sinusunod ‘yung batas,” saad pa ni Ms. Diño.