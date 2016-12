Liza Diño, luhaan sa ‘Beauty Queen’

NAPALUHA ang FDCP Chairman Liza Diño nang ikinuwento namin sa kanya nang nanood kami ng Sunday Beauty Queen sa SM Megamall kamakalawa ng hapon.

Natapos namin ang documentary film ni direk Baby Ruth Villarama na lumuluha dahil sa napakagandang paglalahad niya ng kuwento ng mga OFW sa Hongkong.

Lalo pa kaming naiyak sa ending ng pelikula na inialay iyon ni Direk Villarama sa kanyang ina na dating domestic helper.

Paglabas namin ng sinehan, nasalubong namin ang tatlong bida ng documentary film na sina Leo Selomenia, Mylyn Jacobo at Hazel Perdido.

Nakilala kami ni Mylyn dahil dalawang beses namin siyang na-interview sa magkahiwalay na presscon.

Binati niya kami at nagpa-picture habang lumuluha pa ako.

Sabi sa amin ni Leo, “Nagpu-promote na po kami dito, Sir, kasi baka po matanggalan na kami ng sinehan bukas.”

Naluha na naman ako sa awa sa kanila.

Mangilan-ngilan lang talaga ang mga nanood ng naturang docu film.

Sinabihan na lang namin siya, na maganda naman ang pelikula. Natu­tuwa naman daw sila sa magagandang feedback at proud sila na naging bahagi sila ng naturang pelikula.

***

Kinagabihan ay tinawagan namin si Chairman Liza Diño para kapanayamin sa radio program namin ni Morly Alinio na Showbiz Talk Ganern sa DZRH.

Ikinuwento namin ito sa kanya at hindi niya napigilang maiyak. Naaawa siya at nanghihinayang kung mapu-pull out na itong Sunday Beauty Queen.

“Naging emotional ako, kasi, buong araw kami sa MMFF meeting with the cinema owners.

“So, buong araw… anim na oras kaming nag-uusap tungkol sa mga pelikulang isi-switch, papalitan.

“Kahit paano, I personally invested already sa mga entries natin. ‘Yung feeling mo na mahal mo lahat, eh,” gumagaralgal ang boses na lahad niya.

Mahirap daw tanggapin na kailangang may mga palitan na sinehan at meron talagang matatanggal.

Isa na rito ang Sunday Beauty Queen na certified flop.

“Masakit na parang may mga sinehan na kailangan talagang palitan. Kaya siguro naging emotional ako na sinabi n’yong nandu’n sila sa labas.

“Kasi, for me, I think it’s just a matter of really inviting and encouraging na panoorin nila ang pelikula. Kasi, lalabas silang may nabago sa kanila.

“‘Yun talaga ang masasabi ko, kasi, I have a mom na OFW din. So, naramdaman ko ang bawat eksena na ganu’n pala ang nararamdaman ng mommy ko kapag hindi namin sila kasama,” dagdag niyang pahayag.

***

Ang isa pang ikinalungkot ni Liza, hindi 100% ang kooperasyon ng theater owners sa walong pelikulang kalahok sa MMFF. Hindi nila makontrol na puro MMFF entries ang ipapalabas.

Saad niya, “Nag-set kami ng mga bagong targets ngayon, kasi, unang­-una, dati 45 screens bawat isa. Ngayon, 35 na lang bawat isa dahil hindi nag-participate lahat ng probinsiya.

“Most of the provin­ces, in-activate nila ‘yung Presidential Proclamation na sa Metro Manila lang exclusive na kailangan lahat MMFF entries.

“Pagdating sa sinehan, wala na talaga kaming jurisdiction. ‘Pag pinili nila magpalabas ng ibang pelikulang Pilipino na hindi kalahok sa MMFF, we don’t have a choice but to say yes to it. Kasi syempre, wala talaga sa saklaw namin ‘yun.

“Maraming mga probinsya na nagpalabas ng mga dating local films katulad ng Enteng Kabisote, Mano Po and then ‘yung kay Vice.”

***

Tanggap niyang napakalaki ng diperensya ng kinita noong nakaraang taon kumpara sa ngayong filmfest.

Ani Liza, “Siguro, pagdating sa pelikulang talagang meron tayo, du’n pa lang sa aspetong ‘yun, panalung-panalo ang MMFF dahil nakakatuwa ‘yung mga comments na naririnig namin from people na gusto nilang panoorin lahat dahil masaya sila sa bawat paglabas nila ng sine.

“Pero syempre, in terms of boxoffice kung titingnan natin ‘yun, tama talaga na hindi natin puwede ma-compare sa dati.”

Malaking bagay daw ‘yung playdate nila na hanggang January 3 na lang, hindi kagaya noong nakaraang taon na uma­bot pa ng January 7 at na-extend ang mga mala­lakas na pelikula.

Kahapon ay masayang ibinalita sa amin ni Liza na palabas pa rin daw sa mga sinehan ang mga mahihinang pelikula kagaya ng Sunday Beauty Queen, Oro, Kabisera at medyo humahataw na Saving Sally.

Bahagi ng text sa amin ni Liza, “Good news! All film entries have at least 35 theaters pa rin in Metro Manila and selected province.”

Ang apat na pelikulang Vince & Kath & James, Die Beautiful, Seklusyon at Ang Babae sa Septic Tank 2 ang topgrossers.

Wala muna silang maibigay na figures para hindi raw maimpluwensyahan ang mahihinang pelikula.

“Siguro rin, for the protection of all our eight films, minabuti rin ng ­aming committee.

“Ayaw rin naming maimpluwensyahan ‘yung thinking ng mga tao na porke’t hindi pa ganun kalaki ang kinita nila, hindi na sila papanoorin,” saad ni Liza Diño.