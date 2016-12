Lindol sa Cagayan

By Jun Tadios

Isang malakas na pag­yanig ang tumama kahapon sa isang isla sa lalawigan ng Cagayan, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismo­logy (PHIVOLCS).

Sa earthquake monito­ring ng Phivolcs, tumama ang epicenter ng magnitude 5.0 na lindol sa layong 30 kilometro sa kanluran ng Calayan, Cagayan bandang alas-9:23 ng umaga.

Mababaw lamang ang pinagmulan ng lindol kaya’t naramdaman ng mga residente ang mala­kas na pagyanig ng lupa na naramdaman din sa Ilocos Norte at Ilocos Sur.

Naramdaman ang ­Intensity 3 sa Calayan, Claveria at Aparri, Cagayan; Intensity 2 sa Laoag, Pagudpud, Bangui, Burgos, Pasuquin at Bacarra sa Ilocos Norte; Intensity 1 naman sa San Nicolas, Ilocos Norte at Sinait, Ilocos Sur.

Nakapagtala ng magkasunod na magnitude 3.8 at 3.9 na aftershocks pagkaraan ng ilang minuto.

Bagama’t tectonic ang pinagmulan ng pagyanig, ibinabala ng Phivolcs ang ilan pang serye ng aftershocks.