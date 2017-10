Lifestyle check sa mister OK kay Mayor Sara, Senator Trillanes tinawag na bayarang troll

Hindi kokontra si Davao City Mayor Sara Duterte sakaling isailalim sa lifestyle check ang kanyang asawang si Atty. Manases Carpio matapos makaladkad ang pangalan nito sa kontrobersiya sa Bureau of Customs (BOC) kasama si Davao City Vice Mayor Paolo Duterte.

Reaksiyon ito ni Mayor Sara sa draft reso­lution ng Senate Blue Ribbon Committee na irerekomenda umanong i-lifestyle check ang asawa nitong si Atty. Mans sa final commitee report.

Bagamat maaga pang pag-usapan kung ano man ang nakasaad sa draft report ng commitee, sinabi ng alkalde na welcome siya sa imbestigasyon ng Ombudsman dahil masasagot nila ang mga bintang at matutuldukan na rin ito.

Pero binigyang-diin ni Mayor Sara na kung lifestyle check ang magi­ging laman ng final report, hindi ito makatuwiran sa kanyang pananaw dahil ibinase lamang umano ito sa ‘tsismis’ ni Mark Ruben Taguba at mga kasinungalingan ni Senador Antonio Trillanes IV.

Kasabay nito binuweltahan ng anak ni Pangulong Rodrigo Duterte si Trillanes at tinawag itong bayarang troll dahil namimingwit lang umano ito ng impormasyon sa mga inaakusahan nito.

Pakutya pang sinabi ni Mayor Sara kay Trillanes na tapos na ang eleksiyon at hintayin na lamang ang eleksiyon sa 2022.

“Trillanes is a paid troll. He is fishing for information with his lies and accusations,” ang sabi ng alkalde.