Lider ng Aegis Juris ikinulong

By Aileen Taliping

Idiniretso sa detention facility ng Senado ang sinasabing presidente o ang grand perfectus ng Aegis Juris fraternity na si Arvin Balag nang maging mailap sa pagsagot sa katanungan ng mga senador.

Ikinairita ng mga senador ang paulit-ulit na pag-invoke ni Balag ng kanyang right against self-incrimination lalo na sa tanong hinggil sa kanyang posisyon sa fraternity.

“‘Ni pagiging miyembro hindi mo aaminin? Anong klaseng leader ka ng iyong fraternity?

Makakasama sa frat ‘yan.. ‘Yan ang leader ninyo, o,” sabi ni Senador Grace Poe matapos na ilang beses na tanu­ngin si Balag sa kanyang membership sa frat.

Pero, kalaunan sa hearing ng Senado sa pagkamatay ng University of Santo Tomas (UST) freshman law student na si Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III ay inamin din ni Balag na siya ang grand perfectus ng Aegis Juris.

Gayunman, huli na dahil nakapagdesisyon na ang mga senador na i-contempt siya.

Samantala, ibinunyag din sa hearing ni Manila Police District (MPD) director Chief Supt. Joel Coronel na tinangka ng ilang miyembro ng Aegis Juris na kausapin ang mga magulang ni Castillo.

Puntirya aniya ng tangkang pakikipag-usap ng mga miyembro ng frat na makipag-areglo para iatras ang anumang kaso laban sa kanila.

Ayon kay Coronel, ang balak na pakikipag-areglo sa pamilya Castillo ay bahagi ng pag-uusap ng mga fratmen sa Facebook, ilang oras matapos mamatay sa hazing ang 22-anyos na biktima.

Isang impormante aniya ang kumuha ng screenshot ng pag-uusap ng mga ito sa Facebook at ibinigay sa pulisya.

Hindi naman tinukoy ng opisyal kung ka-brod ng mga suspek at kasama sa pag-uusap ang nasabing impormante.

May 30 miyembro ng nasabing fraternity ang kasali sa nasabing Facebook conversation at base sa daloy ng kanilang pag-uusap, halata umanong nagpa-panic ang mga ito at nawiwindang sa susunod nilang hakbang.

Iminungkahi ng ilan na kausapin ang mga magulang ni Castillo, hu­mingi ng tawad sa nangyari sa kanilang anak at makipag-areglo para hindi na sila kasuhan.