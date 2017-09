Libreng WiFi sa SUCs

Nangako si Senate Finance Committee Chairperson Loren Legarda na pagkakalooban ng libreng WiFi ang lahat ng State Universities and Colleges (SUCs) sa bansa.

Sa budget hearing ng mga SUCs, sinabi ni Legarda na hahanapan niya ng pondo ang pagbibigay ng libreng wifi sa 111 unibersidad at kolehiyo.

“I am happy to say that kakatapos lang ng hearing ng SUC ay ang capital outlay nila ay daragdagan natin at nangako tayo na bibigyan natin ng libreng wifi sa bawat SUC,” sabi ni Legarda.

Muli ring tiniyak ni Legarda na hahanapan nila ng pondo ang libreng edukasyon sa kolehiyo na aabot sa P51 Bilyon ang kailangang budget.

Ipinaliwanag ng senador na kasama sa P51 bilyon ang P21.5 bilyon para lamang sa tuition habang nakapaloob din ang allowances, training at loans.

“Hahanapan natin ‘yan and we can trim it from agencies at departamento na hindi naman nauubos at nagagamit ‘yung kanilang pera,” pahayag ni Legarda.

Ang SUCs ay humihingi ng P12.4 bilyon na budget para sa susunod na taon.