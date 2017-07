Libreng tuition sa SUCs, batas na sa Agosto 5  

Kung hindi ibe-veto, magiging ganap na batas na ang panukala sa libreng edukasyon sa state universities and colleges (SUCs), local universities and colleges (LUCs) at tech-voc schools sa ikalima ng Agosto o mas maaga pa.

Ayon kay Sen. Bam Aquino IV, naipadala na ang naratipikahang bersiyon sa Office of the President noong Hulyo 5. Maliban na lang kung ito’y pirmahan nang maaga o i-veto ni Pangulong Duterte, awtomatiko itong magiging batas makalipas ang 30 araw na papatak sa Agosto 5.

“Mas maganda kung ito’y pipirmahan ng Pangulo nang maaga upang maibalita niya sa sambayanang Pilipino sa kanyang State of the Nation Address (SONA) sa ika-24 ng Hulyo,” wika ni Sen. Aquino, ang principal sponsor at co-author ng bersiyon ng Senado sa kanyang panahon bilang chairman ng Committee on Education.

Kapag naisabatas, halos libre na ang pag-aaral sa SUCs, LUCs at vocational schools sa ilalim ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) dahil sagot na ng pamahalaan ang tuition, miscellaneous at iba pang bayarin.

Mabibigyan rin ng scholarship grants ang mga estudyante ng pampubliko at pribadong kolehiyo at unibersidad. Isa pang benepisyo ng panukala ay ang loan program, kung saan maaaring mangutang ang mga estudyante para sa ibang gastusin sa pag-aaral.