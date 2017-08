Libreng pulmonary treatment program sa Maynila

Binuksan na sa mga residente ng Maynila ni Manila Mayor Joseph Estrada ang bagong healthcare service sa Ospital ng Tondo na nakatutok sa paggamot sa Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD).

Nabatid kay Estrada na libreng pakikinaba­ngan ng mga taga-Maynila ang pulmonary treatment program para labanan ang sakit sa baga na nanatiling top killer disease sa bansa.

Sinabi ng Alkalde na napapanahon ang bagong serbisyong medikal na ito dahil mataas pa rin ang kaso ng COPD sa bansa, kung saan isa sa bawat limang Filipino ay may sakit na ganito.

“COPD is fatal, especially if left undetected and untreated,” ani Estrada, “so I opted to put up a specia­lized service at the Ospital ng Tondo to provide free and quality treatment to poor Manileños.”

Nabatid na ang COPD ay tumutukoy sa mga sakit sa baga tulad ng emphysema, chronic bronchitis, refractory (non-reversible) asthma at bronchiectasis.

Kaugnay nito, binigyan ng direktiba ni Estrada si Dr. Isaias Cando Jr., direktor ng Ospital ng Tondo, na tiyaking lahat ng mahihirap na Manileño ay makakatanggap nang maayos at libreng COPD treatment sa ospital.

Base sa datos ng Philippine Council for Health Research and Development (PCHRD), sinabi ni Cando na 14 porsiyento ng populasyon ng Metro Manila ay may COPD, na mas mataas sa 10 porsiyento lang sa ibang mga bansa.