Libreng paospital ng senior citizens

Napipintong matamasa ng halos 10 milyong senior citizens sa bansa ang libreng pagpapagamot sa lahat ng ospital ng gobyerno dahil sa panukalang batas ni Quezon City Rep. Winston ‘Winnie’ Castelo.

Sa ilalim ng HB 6194 na inihain kamakailan ni Castelo, walang limit ang araw ng confinement ng mga may sakit na senior citizen sa government hospital kung ito ang kinakailangan at naaayon sa kaalaman ng attending physician.

Ang panukalang batas na ‘Free Hospitalization for Senior Citizens Act’ ay nagbibigay amiyenda sa Section 4 (e) ng Republic Act No. 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010.

“Senior citizens are most vulnerable to diseases and other health risks,” ani Castelo. Ayon na rin sa mga datos, sinabi ni Castelo nakukuha ng mga matatanda ang mga ‘chronic, degenerative at communicable diseases’ dahil na rin sa humihina nilang immune system sa pagtanda.

Matatawag na senior citizens ang mga may edad na 60 taon pataas. Marami sa kanila ang mangangailangan ng serbisyo mula sa mga pagamutan tulad ng confinement na hindi nila kayang bayaran.

“We owe it to our senior citizens, who have done their part in building our nation, to care for them in the twilight of their lives,” ani Castelo.

Sinabi ni Castelo na umaabot na sa 10 miyon ang dami ng mga senior citizen sa bansa at patuloy itong tumatas sa rate na 11.5 percent ng kasalukuyang population pagsapit ng 2030 at 15 percent naman pagdating ng 2050.

Batid din ni Castelo halos kalahati sa bilang ng mga senior citizens ay patuloy na nagtatrabaho habang mahigit one third ang nabubuhay sa kahirapan.

Dahil sa ganitong kundisyon, sinabi ni Castelo na kinakailangang kumilos ang gobyerno upang pangalagaan ang kapakanan ng mga senior citizens.

Layunin ng bill ni Castelo na isalba ang mga senior citizens mula sa isa sa mga pinakamabigat na gastusin na darating sa kanilang pagtanda.

Kinikilala rin ng kanyang panukalang batas ang karapatan ng mga senior citizen at pagrespeto sa mga ito sa pamamagitan ng mas maasyos na suporta para sa kanilang kalusugan at maayos na pamumuhay.