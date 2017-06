Libreng edukasyon sa SUCs, LUCs ‘di mahahaluan ng pulitika, palakasan

Umasa ang isang senador na hindi mahahaluan ng pulitika at palakasan ang libreng edukasyon sa state universities and colleges (SUCs) at local universities and colleges (LUCs).

“Unang-una, lahat ng estudyante po bibigyan ng tulong. Kaya iyong palakasan sa mga pulitiko dahil iilan lang ang mabibigyan ng tulong, hindi na valid iyan,” wika ni Sen. Bam Aquino sa press conference na tumatalakay sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act.

“Sa ganitong paraan, hindi na kailangang kumuha pa ng endorsement letters para magkaroon ng subsidy. Hopefully, that will help decrease patronage in the provision of scholarships,” dagdag ni Sen. Bam.

Kapwa niratipikahan ng Senado at Kamara ang bicameral conference committee report. Ito’y ipadadala na sa Malacañang para sa pirma ni Pangulong Duterte.

Ayon kay Sen. Bam, sa pinal na bersiyon, halos libre na ang pag-aaral sa SUCs, LUCs at vocational schools sa ilalim ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) dahil sagot na ng pamahalaan ang tuition, miscellaneous at iba pang bayarin.

Layon ng panukala na isabatas ang libreng pag-aaral sa SUCs at LUCs sa buong bansa upang ma­bigyan ang mahihirap at nangangailangang estud­yante ng tsansang makapagtapos sa kolehiyo.