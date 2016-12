Libreng college tuition fee bill inaasahang maisasabatas sa susunod na taon — Bam

Tiwala si Sen. Bam Aquino na maisasabatas sa susunod na taon ang mga panukalang nagsusulong ng libreng tuition fees sa state colleges and universities (SUCs).

“We’re hoping we can pass this by February or March in time for June school year at para libre na ang college tuition eve­ry school year,” wika ni Sen. Aquino, chairman ng Committee on Education, sa isang media interview sa Tuguegarao City.

“Masaya rin tayo na maraming senador ang sumusuporta sa panukalang ito na libreng tuition fee ang mga mahihirap na estudyante sa ating SUCs,” dagdag ni Sen. Aquino, na nagsumite ng Senate Bill No. 177 o ang Free Higher Education for All Act na nagbibigay ng libreng tuition fee sa lahat ng mga estudyante ng SUCs.

Maliban sa panukala ng senador, lima pang kahalintulad na bill ang nakahain sa Senado nga­yong 17th Congress.

Habang P8 bilyon na ang nakalaan para sa libreng tuition sa SUCs sa budget para sa susunod na taon, iginiit ni Sen. Aquino na kailangan pa rin ang batas upang maisama na ito sa mga susunod na taunang budget.

“Malaking bagay po ang dagdag na budget na ito but hopefully, by next year, we can do the accompanying law na maglalaan ng regular na pondo para rito bawat taon,” wika ng senador.