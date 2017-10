LGUs hinikayat ng DepEd na magtayo ng local museum

Hinihikayat ni Department of Education (DepEd) Secretary Leonor Magtolis Briones ang lahat ng local government units (LGUs) na magtayo ng kani-kanilang museo.

Layunin nito na mabigyan ng kaalaman ang mga residenteng mamamayan sa pinagmulan ng kanilang lugar at makita rin kung ano ang mga mahahalagang bagay na naiwan ng mga nauna pang lider ng kanilang bayan.

“I noticed that the National Museum is helping local governments, and I hope some of our friends and benefactors will think about it, and set up their own local museums,” paliwanag ni Secretary Briones.

Isang magandang halimbawa ay ang Pasig River. Magandang malaman na malaki ang nagagawa noon ng naturang ilog sa bansa pagdating sa ka­lakalan at turismo.

Dagdag pa ng kalihim, ang paglalagay ng museo ay magsisilbing preeminent center of education, science and culture na hindi kailangang gumastos pa para lang malaman ang pinagmulan nito.