LGBTs Ok! Pero Queer? No way!

Hinarang ng ilang senador ang inisyatiba ng isang lady solon na parusahan ang mga taong gumagawa ng diskriminasyon sa mga taong “queer”.

Sa plenary debate sa Senate Bill No. 1271 na may titulong “An act prohibiting discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity or expression (SOGIE) and providing penalties therefore”, isinulong ni Sen. Risa Hontiveros na isama sa bibigyan ng proteksyon ng batas ang mga taong queer.

Agad namang pumalag dito sina Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel, Senate Majority Leader Vicente ‘Tito’ Sotto III at Sen. Joel Villanueva.

“How do we know if the person is queer?” rason ni Sotto kung bakit niya pinapalagan ang hakbang ni Hontiveros.

Ang queer, sa pagkaunawa ni Hontiveros ay mga taong “strange or odd” kung saan isa sa sikat na personalidad na itinuturing na queer ay si Lady Gaga.