Leyte tutulungang maibangon — Palasyo

Kaisa ang Palasyo ng Malacañang ng mga mamamayan ng Leyte na apektado ng 6.5 magnitude quake.

“Again, we stand with the people of Leyte. We condole with those who have lost their loved ones and we continue to stand with those who have loved ones who have been hurt,” pahayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa trahedyag inabot ng lalawigan ng Leyte.

Kinumpirma rin ni Abella na nag-deploy na ang gobyerno ng lahat ng kinakailangang resources­ para i-rescue ang mga survivors at makabalik ang mga ito sa normal na kala­gayan.

“We continue to call on the resilient spirit of the Filipino to close ranks against the vicissitudes confronting our people. No matter what, we will rise again and we will rise into our destined greatness,” apela pa ni Abella.

Sa pinakahuling ulat, ligtas umanong naisalba ng rescue team sa Kana­nga, Leyte ang pitong biktima na kabilang sa na-trap sa loob ng gumuhong grocery store.

Kinilala ni Pebbles Lluv, spokesperson ng Office of Civil Defense (OCD-8) ang mga na-rescue na sina Marianne Superales, 40, cashier ng New Town Grocery; Nicole Heraldes, 17; Sancio Herales, 4; JV Jumulon, 38; Edgar Cabahug at Irene Flores.

Isa naman ang nasa kritikal na kondisyon na si Jennylyn Remedio.

Kuwento ng isang survivor na si Marianne Superales, kasabay sa paglindol ay bigla na lamang bumagsak ang kisame hanggang madaganan sila.

Isa naman ang narekober na namatay sa establismiyento na si Jerry Muvilla, 42, residente ng Hiloctogan, Kananga, Leyte. Dumalo lamang ito sa seminar sa 2nd floor ng nasabing gusali.