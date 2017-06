Level ng Angat binabantayan

By Jun Borlongan

Nasa normal na kalagayan ang water elevation ng Angat Dam sa Norzagaray, Bulacan kaya walang dapat ikabahala sa suplay ng potable water ang 97 porsiyent­o ng Metro Manila residents na umaasa sa tubig galing lalawigan.

Naitala kahapon ng umaga ng Provincial Disaster Risk Reductio­n and Management Counci­l (PDRRMC)- Malolos City sa 190.97 meters ang sukat ng Angat Dam at malayo ito sa normal na sukat na 212 meters ngunit asahang mabilis na tataas ang tubig sa re­servoir kapag bumagsak na ang malalakas na ulan sa probinsya.

Gayunpaman, isa sa naki­kitang suliranin ang posibleng mabilis na pag­ta­as ng tubig ng Angat Dam kapag nanalasa ang tag-ulan at bagyo dahil hindi inaalis na kaliwat-kanang tubig-baha ang a­butin ng malaking bahagi ng Bulacan at posibleng umabot kaagad ito sa 212 meters na sukat at maaaring magpakawala ng sobrang tubig.