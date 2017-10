Leni tutulong sa Marawi

Nakahanda na ang tanggapan ni Vice President Leni Robredo para tumulong sa rahabilitasyon ng Marawi City.

“Handa na ang OVP (Office of the Vice President), handa na iyong partners. Hinihintay na lang namin go-signal. Hinihintay lang namin go-signal na puwedeng pumunta,” ayon kay Robredo.

Humingi na rin umano ang kanyang tanggapan ng briefing sa Armed Forces of the Philippines (AFP) at Department of National Defense (DND) para malaman kung ano ang mga kailangan.

Patuloy din ang kanilang ugnayan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana at hinihintay lamang niya ang abiso nito.

“In close contact naman kami kay Secretary Delfin Lorenzana, na siya naman iyong nagche-chair noong rehabilitation, so kami ay ready na. Maghihintay na lang kami until ready na lahat,” ayon kay Robredo.