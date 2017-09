Leni sadyang ‘di isinali sa LEDAC

Hindi man direktang aminin ay talagang etsa-puwera si Vice-President Leni Robredo sa mga ipinatawag na Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) meeting sa Malacañang sa kabila ng pagiging miyembro nito.

Mailap ang sagot ng mga opisyal ng Palasyo kung bakit hindi kasama ang pangalawang Pangulo sa katatapos na LEDAC meeting noong Miyerkules ng gabi.

Sinabi kahapon ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na hindi inimbitahan ang Vice-President at sa halip ay hiningan na lamang nila ito ng position paper sa mga isyung tinalakay sa LEDAC.

Hindi naman direktang masagot ni Abella kung hindi pa rin iimbitahan si Vice-President Robredo sa mga susunod na LEDAC meeting ng Duterte administration.

“All I’m saying is that at this stage, it’s not policy, it’s not stated, you know. So, all I’m saying at this stage is that she was not there for the second meeting,” ang maiksing pahayag ni Abella.

Batay sa nakasaad sa batas, ang bise-presidente ay isa sa mga miyembro ng LEDAC na dapat kasama sa regular na pagtitipon para pag-usapan ang mga batas na kailangan iprayoridad ng kongreso.