LENI: KANINO KA TAKOT SA ADIK O SA PULIS?

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Lubhang ikinakabahala na ni Vice President Leni Robredo ang patuloy na pagguho ng imahe ng Philippine National Police (PNP) dahil sa mga tiwaling pulis kaya ang tanong aniya ng mga netizen ay kung kanino natatakot ang mga ito sa adik o pulis?

Sa panayam kay Robredo sa Dona Remedios Trinidad, Bulacan kahapon, sinabi nito na isa sa mga pinagbuhusan umano ng kanyang yumaong mister na si da­ting Secretary Jesse Robredo ng pagod at panahon noong nasa Department of Interior and Local Government (DILG) na linisin ang pambasang pulisya.

“Kaya sa akin nalulungkot ako na kapag nahahaluan siya ng scalawags nadadamay iyong institusyon kaya tingin ko incumbent upon the leadership na linisin,” ani Robredo subalit naniniwala ito na maraming matitino sa PNP na nadadamay dahil sa ilang tiwali.

Kailangang magawa na aniya ito sa lalong madaling panahon dahil nagtatanong na aniya ang mga tao sa social media kung saan sila nga­yon lalapit kapag na­gigipit dahil sa nangyayari sa PNP.

“Gaya ngayon marami nagtatanong, kanino ka ba mas natatakot sa drug addict o sa pulis? Parang ang samang pakinggan. Ang samang lunukin dahil alam natin na na­dadamay ang mga matitinong miyembro ng institusyon,” ani Robredo.

Kabilang sa mga ine­rekomendang solusyon ni Robredo para malinis na talaga ang PNP sa mga scalawags ay itigil na ang sistema ng pagrere-assign sa mga pulis na nasasangkot sa katiwalian at sa halip ay tanggalin na lamang ang mga ito sa serbisyo at kasuhan para maparusahan.

Karaniwang nangyayari na kapag may pulis na nasangkot sa katarantaduhan ay ililipat lang ng assigment at hindi napaparusahan kaya hindi umano tumitino ang mga ito at patuloy sa kanilang iligal na gawain kahit nasa ibang lugar na ang assignment.