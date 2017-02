Leila, mas matapang kesa kay Avria

WALA na yatang tataob sa high octane drama ni Senadora Leila de Lima.

Hindi sapat ang mga emotada encarnacion sa I’m Drunk, I Love You sa twists & turns na nangyayari sa senadora.

Tila mas matapang pa si De Lima kesa sa fantaserye karakter ni Eula Valdez sa Encantadia na si Avria.

Mas kontrolado ang emotions. Mas behaving properly, mas lady-like at gracious in putting her brave front.

Magpakatotoo na muna tayong lahat. The moment masilayan natin ang apat na delicious na hombrelicious ng Meant To Be in their hubad baro state — sina Ken Chan, Ivan Dorschner, Addy Raj at Jak Roberto ang magpapatigil sa ating obsesyon sa gusot ng senadora na currently in the greatest battle of her life.

Tama na sa husgado na ang labang ito. Matira ang matibay. Pagalingan siyempre ang mga abogado of the warring parties. Pahusayan sa legal reme­dies na available. Pawaisan at siyempre, patusuan kung ano pang hakbang ang mas exciting at mas may golpe de gulat.

Sa nangyayari kay Senadora De Lima, sapat na ba na makiusyoso tayo?

Wala ba tayong dapat ikatakot o ipangamba?

Dapat pa ba tayong maniwala at manalig sa ating mga pinuno at naghaharing liderato sa gobyerno?

Higit sa lahat, anong aral ang matutuhan natin sa kaganapang ito?

Ngayong nasa proper forum na ang usapin ni Senadora De Lima, ang mga pag-aanalisa ba at opinyon of the people in the know ay importante pa or should sweep all these opinions under the rugs lalo na’t nangyari na ang dapat mangyari.

Water under the bridge, ika nga.

Ang dasal ng diva that you love, may truth and justice prevail. Indeed, we are living in extraordinary times kaya it is best to know your truths well, hold on to the va­lues we consider precious, listen to inner voi­ces in your heart, breathe and live accordingly.