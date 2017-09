LEBRON NAG-SORRY SA FANS

Isang araw lang si LeBron James sa Manila kahapon, pero sulit na sulit na ang libu-libo niyang fans.

Ang Manila stopover sa Mall of Asia Arena kahapon ay bahagi ng LeBron James Strive for Greatness Show, ayon sa website ng Nike Philippines.

Pangatlong pagbisita na ng four-time NBA MVP nito sa bansa, una noong 2013 sa kanyang Witness Tour. Bumalik siya makalipas ang dalawang taon para naman sa Rise Beyond Belief Tour na hatid pa rin ng Nike.

Noong 2016 ay babalik pa sana sa bansa ang Cleveland Cavaliers star, pero hindi natuloy ang kanyang Battle the Doubt camp.

“First of all, I’d like to apologize because I promised to be back the last time I was here and it took a long time,” pahayag ni LeBron nang humarap sa media kahapon sa Kerry Sports Gym sa Bonifacio Glo­bal City.

Sa loob ng 20 minutes, pinakita ni LeBron ang kanyang moves at ipinagaya kina Gilas players Kiefer Ra­vena, RR Pogoy, Bobby Ray Parks at Kai Sotto.

Pagkatapos sa BGC, dumiretso si LeBron sa MOA kasama pa rin ang ilang miyembro ng Gilas pool.

Tatapusin niya ang mabilisang bisita sa bansa sa naka-iskedyul na pagdalaw sa Tenement sa Taguig.

Linggo ng umaga ay pupunta naman ng China si LeBron para sa se­cond leg ng kanyang Tour.