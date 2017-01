Lea, takaw-pansin sa ‘Women of Excellence’

Successful ang national gift auction night ng 65th Miss Universe sa Conrad Manila noong isang gabi.

Maraming mga taga-showbiz at mga mahihilig sa beauty contest ang nandoon.

Bawal maki-selfie sa Miss Universe contestants, pero marami pa ring makukulit na nagta-try.

Nandoon ang mga mala-bouncer na mga tauhan ng Miss Universe, pero naghihintay lang ang mga ito sa mga nagpapa-selfie with the contestants kapag paulit-ulit na at naaabala na ang pagpasok ng mga ito sa ballroom.

Isa sa mga namataan namin sa event na ‘yon ay si Karylle na napaka-sexy ang dating sa body-hugging gold gown na suot niya.

Sumunod lang doon si Kylie at nauna na raw ang nanay niyang si Zsa Zsa Padilla.

Nasa event din si Lea Salonga na wala pa ring kupas at naging abala dahil sa rami ng mga nagpapalitrato sa kanya.

Isa si Lea sa mga pinarangalan na Women of Excellence kasama sina Dra. Vicki Belo, Ms. Alice Eduardo, Tourism Secretary Wanda Teo, Hidilyn Diaz, Margarita Flores at iba pa.

On our way out, nakatsikahan namin ang nanay ni Lea na si Mommy Ligaya.

Matiyagang naghihintay si Mommy Ligaya sa anak at sinabing semi-retired pa lang siya dahil hanggang ngayon ay nakatutok pa rin siya kahit paano kay Lea.

Si Mommy Ligaya pa rin ang nagha-handle sa anak.

Napagkuwentuhan namin ni Mommy Ligaya ang pagiging simple ni Lea dahil kahit napaka­taas na ng stature ng singer/actress, simple pa rin ito at nagagawang mag-travel mag-isa.

Some years back, nakasabay namin sa biyahe sa Los Angeles, California si Lea at matiyaga itong nakapila sa immigration sa airport at ni walang alalay.

Sabi ni Mommy Ligaya, ganoon talaga ang anak. Komportable na magbiyahe kahit mag-isa!

***

ANG manager ni Robin Padilla na si Betchay Vidanes ang co-manager ng GMA Artist Center kay Kylie Padilla, pero tikom ang bibig ng talent mana­ger tungkol sa tsikang tatlong buwang buntis ang dalaga courtesy of boyfriend Aljur Abrenica.

Ni ayaw magsalita ni Betchay kung magbibigay pa ng pahayag si Robin tungkol sa pagbubuntis ni Kylie.

Ang tsikang nakara­ting sa amin, may kasunduan na raw si Betchay at ang mga taga-GMAAC na ang Kapuso network ang magbibigay ng official statement tungkol sa kalagayan ni Kylie at kung ano ang mangyayari sa character nito na Amihan sa telefantasyang Encantadia.

Nang usisain namin si GMA VP for Corporate Affairs and Communications Angel Javier Cruz, wala raw siyang alam tungkol sa nabalitaan namin na ang Kapuso network mismo ang magbibigay ng official announcement tungkol sa kalagayan ng dalaga ni Robin.

***

Successful ang auction na ‘yon at panay ang biro ng host na si Martin Nievera kay Matteo Guidicelli na dahil may pelikula itong Across The Crescent Moon ay dapat itong mag-bid din sa nasabing auction.

Kasama si Matteo sa grupo ni Dra. Belo at sumuporta ito sa pamosong beauty surgeon na awardee that night kaya nagpunta ito roon.

Hindi yata nag-bid si Matteo.

***

Si Pops Fernandez na namahala sa event na ‘yon ay sobrang pagod. Ang sakit ng paa niya dahil naka-heels siya nang ilang oras.

Pagpasok sa dressing room, nagpalit kaagad ng rubber shoes si Pops dahil hindi na niya kayang maglakad with her heels.

After ng event, magkikita pa sila ng mga kasali roon sa isang club sa The Fort Global City para mag-celebrate.