LEA, NAKAKAWINDANG ANG HANASH SA FANS

HINDI ko alam kung matutuwa ba ako o maiinis na kay Lea Salonga.

Oo, she is the country’s pride and joy, being the original Miss Saigon, at lumabas sa Les Miserables at iba pang musicals tulad ng Flower Drum Song at Allegiance na short-lived ang run.

Kung sabagay, kung anak mo ang nilalait at tinitira, mauunawaan ko ang kanyang galit, ngit­ngit at poot.

Ang hindi ko lang maintindihan, ang dramarama niyang grateful siya sa support of fans pero sana respetuhin nila ang kanyang “personal space.”

Sa isang panayam, ang kanyang hanash, “You know, for me, we have our fans, for whom my husband constantly reminds me, ‘You have fans and you should be grateful and feel blessed that you have them.’

“And I do, I truly do. But when personal boun­daries and space are violated, how am I supposed to react as the mom of the kid? I then become a normal mom and I do get angry, that’s it.”

Kuda pa nito, “I understand if you’re gonna have a breakdown in front of me or if you’re gonna ask me for a hug.

I may not always wanna give a hug because you’re a stranger and I don’t know what your intentions are, so there’s also that.

“Malay ko kung may kutsilyo ka nang hawak at baka saksakin mo ako kung niyakap mo ako.”

Ms. Salonga, baka nakakalimutan mo, the moment ang isang tao, pumayag maging artista, then all aspects of your life, including your personal space becomes PUBLIC PROPERTY.

Kung gusto mo na sagrado ang personal space mo, then don’t grant interviews.

Lagi ka na lang magbigay ng statements na official at publicist mo ang magbabasa o magpapamahagi sa all forms of media.

Tutal, hindi ka naman talaga madaling interview-hin. Friendly at warm ka sa a handful of media people na kakilala mo pero sa mga hindi mo kakilala, you are always standoffish, may wall at talagang pinararamdam mong may pribelihiyo kang mag-suplado.

Kung ayaw mo ring ang personal mong espasyo eh pinakikialaman o pinanghihimasukan na of all the haters and the bashers, dalahira at katkatera, terminate your social media accounts.

Lagi ka pa namang may opinyon sa mga bagay-bagay at ‘yung mga opinion mong alta, kadalasan, nabubuwang ang mga hoi polloi.

Blitzkrieg ang attack sa iyo. Ratrat kung ratrat sila at all aspects of your life, pupunahin at titirahin.

And if you want your daughter to be safe from all the criticisms and the hate, do what Hollywood celebrities do.

Ang mga anak nila itinatago, hindi inila­lantad, hindi binibilad sa limelight lalo na kung hindi pa tama ang panahon.

Let your daughter enjoy her privacy by being invisible. ‘Wag mong isama sa tapings mo.

‘Wag mong bigyan ng singing stint sa shows mo. ‘Wag mong pasalihin sa kahit na anong musical theater production even if she has a liking for it.

Bata pa siya, let her do other things. Ipagawa mo sa kanya ‘yung mga bagay-bagay na hindi mo nagawa o natapos, kasi nga, naging celebrity at musical theater star ka.

When she reaches her voting age, du’n mo na lang siya ipakita sa lahat. By that time, she can fight her battles.

Hindi na madudurog ang puso mo tuwing umiiyak siya, kasi, hindi na siya nene — young woman na siya, you can guide her still on what battles to choose, pero siya na mismo ang makikipag-digmaan.

Napailing na lang ako sa pahayag mong, “I may not always wanna give a hug because you’re a stranger and I don’t know what your intentions are, so there’s also that.

“Malay ko kung may kutsilyo ka nang hawak at baka saksakin mo ako kung niyakap mo ako.”

Ms. Salonga, ang mga Pinoy fans, malalakas tumili, makukulit at times, pwede kang kurutin, kalmutin, pisilin sa kung saan-saan pero wala silang “sayad” at “obs­esyon” tulad ng mga ibang lahi na handang pumatay at patayin ang kanilang mga iniidolo.

Walang dudang you are the biggest DRAMA QUEEN this side of the planet para maisip mo na ang mga umiidolo sa iyo, may kapasidad na ilagay ang buhay mo sa alanganin o trahedya,

Well, karapatan mo na ma-praning dahil ikaw ‘yan.

Hindi lang ako makapaniwala you have no faith in the goodness of your fans.