Lawyer kay Trillanes: Bakla ka ba?

Kinuwestiyon kahapon ng isang abogado ang ­tunay na kasarian ni Sen. Antonio Trillanes IV dahil sa kagustuhan nitong makita ang tattoo sa likod ni Davao City Vice Mayor Paolo Duterte.

Ibinato ni Atty. Rainier Madrid ang katanungang ito dahil sa pagpupumilit ni Trillanes na makita ang likod ng vice mayor dahil sa hinala nitong may tattoo ito ng dragon na indikasyon na miyembro ito ng triad.

Ayon kay Madrid, wala nang maiprisintang matibay na ebidensiya si Trillanes sa kanyang mga akusasyon, gusto pang paghubarin si Vice Mayor­ Duterte para lang makita ang likod na bahagi ng ­katawan nito.

“If he’s gay probably he said ‘attorney I want to show you, I want to see yours.

Then I would have probably show it myself but it’s against my professional duty to let my client exposed under such silly­ circumstances,” patutsada pa ni Madrid sa isang ­ambush interview matapos ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee.