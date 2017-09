Laura, taglay ang ‘true essence’ ng Pinay

ISA ang Miss World 1993 second princess na si Ruffa Gutierrez sa mga nag-judge sa Miss World Philippines 2017 noong Linggo nang gabi, pero past midnight (kaya Lunes na) nakoronahan ang bagong Miss World Philippines na si Laura Lehmann sa SM MOA Arena.

Kahit tumagal ang co­ronation night ng nasabing beauty pageant, parang hindi pa pagod si Ruffa nang makausap namin sa cellphone kahapon nang madaling-araw.

Tinanong namin si Ruffa tungkol sa Miss World Philippines 2017 coronation night.

“There were so many beautiful candidates tonight! Many women of substance who had both beauty and brains. It was a very difficult decision!

“But we are proud to announce that those who are competing in the international competitions won fair and square!

“I am ecstatic that Laura Lehmann won! She was confident, elegant, beautiful, relaxed and nailed the question and answer portion.

“I’m confident that she will represent the true essence of a Filipina!” sabi ni Ruffa.

Marami pang ibang mga kandidata na nagustuhan si Ruffa katulad ni Teresita Seen Marquez na mas kilala natin bilang Winwyn Marquez — anak nina Joey Marquez at Alma Moreno, kasintahan ni Mark Herras, pamangkin ni Melanie Marquez.

“I also loved Winwyn Marquez, Zara Carbonell (tinanghal na second princess at anak ng aktor na si Cris Villanueva), Cynthia Thomalla (from Cebu and Maggie Wilson’s alaga),” sey pa ni Ruffa.

Hindi man pinalad si Winwyn na makoronahan bilang Miss World Philippines 2017, still, siya ang kinoronahan bilang Reina Hispanoamericana Filipinas at magko-compete siya sa Reina Hispanoamericana sa Bolivia.

Natuwa rin si Ruffa at nagkita sila ni Megan Young noong Linggo sa nasabing timpalak.

Madalas na sabihin ni Ruffa na favorite niya si Megan.

Nagkasama ang dalawa sa pelikulang Shake, Rattle & Roll XI noong 2009.

Natatandaan pa namin kung paanong pinuri-puri ni Ruffa ang pagiging sobrang professional ni Megan.

Kahit kasi may insidenteng nangyari sa set ay hindi nag-inarte si Megan at tinapos pa rin ang kanyang eksena sa shooting ng nasabing pelikula.

***

Sa tsikahan pa rin namin kahapon ni Ruffa, nabanggit niya na maraming nagtatanong sa kanya kung bakit hindi siya nakapunta sa Paris, France para sa kasal nina Dra. Vicko Belo at Dr. Hayden Kho Jr.

“Can you write naman kung bakit hindi ako nakapunta? I have Eat Bulaga kasi and other commitments, katulad nga no’ng pagdya-judge sa Miss World Philippines.

“Then we’re still shooting for our reality TV series under E!

“Hindi pa naman tapos ang shooting namin for It Takes Gutz to be a Gutierrez, kaya hindi rin ako nakaalis.

“But of course, I’m so happy for Doc Vicki and Doc Hayden. Sayang lang at hindi ako nakapunta sa wedding nila dahil ang ganda-ganda. I agree na wedding of the year ‘yon. Lahat, ang tungkol sa wedding nila ang pinag-uusapan!” paliwanag ni Ruffa.

***

Kung ngayon ay sa Paris, France nagliliwaliw ang mag-asawang Ogie at Regine (Velasquez) Alcasid, sa Nobyembre ay sa iba’t ibang lugar sa Amerika ang destinasyon nila.

May kasamang trabaho ‘yung pagpunta nila sa Amerika dahil sa concert series nila, ang Mr. and Mrs. A.

Kung natatandaan n’yo pa, ang nasabing concert ay ginawa na nila sa ‘Pinas noong 2012.

Bale ‘yon ang first major concert nila noon bilang mag-asawa.

Sa Nobyembre 12, sa Los Angeles, California ang concert ng mag-asawa sa Los Angeles Theater.