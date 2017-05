Late na solon sa session pagsasaraduhan ng pinto

Bilang disiplina at sa hangaring maging time-efficient ang mga miyembro ng Kamara, eksaktong alas-kuwatro ng hapon magro-roll call at sinuman ang ma-late ay hindi na papapasukin sa plenaryo.

Ayon kay House Majority Leader Rodolfo Fariñas, ipapatupad ang bagong patakaran simula Hulyo 25, ang unang araw ng 2nd regular session ng 17th Congress.

Ang bagong patakaran ay resulta umano ng isinagawang majority caucus.

“We will call the roll of members at exactly 4 p.m. with the doors of the session hall locked, which will only be opened after the roll call,” paliwanag ni Fariñas na kung dati ay nasususpinde ang session ng 30 minuto hanggang 1 oras para hintayin pa ang mga late na kongresista sa ngayon umano ay kung hindi darating sa saktong oras ay late na.

Lunes hanggang Miyerkules ang session sa Kamara na nagsisimula alas-kuwatro ng hapon.

“Anyone not responding to the call will be marked absent, except those attending committee hearings as authorized by the rules committee or the majority leader. It’s about time!” pahayag ni Fariñas.

Tatlong beses na lamang umano kada linggo ang session days at kung palagian pang huli ang mga mambabatas ay mala­king oras ang nawawala para matalakay ang mga mahahalagang panukala.