‘UNTIL THE LAST DRUG LORD IS KILLED’ — DUTERTE

Muling iginiit ng Presidente na habang nasa poder siya ay hindi niya tatantanan ang pagsugpo sa problema ng bawal na gamot.

“Until the last day of my… however long or short I maybe there ‘pag nag-Presidente pa ako… until the last pusher is out of the street, until the last drug lord killed. Talagang papatayin kita… mga p—ina n’yo kayo ang ano,” ani Pangulong Rodrigo Duterte.

Sinabi ito ni Duterte matapos manggigil sa sunud-sunod na drug raid at pagkakatimbog ng drug suspects sa San Juan City.

Aniya, mapalad ang mga naarestong drug suspects dahil kung nagkrus ang kanilang landas ay paniguradong may kala­lagyan ang mga ito.

Matatandaan na sa sunud-sunod na drug raid sa Lungsod ng San Juan ay may ilang katao na naaresto at bilyones na halaga ng shabu at sangkap sa paggawa nito ang nasabat.

“Kagaya nu’ng shabu sa San Juan masuwerte sila wala ako sa Maynila, kung ganu’n karami isang bahay na shabu talagang papata­yin kita. Huwag na ­tayong mag-drama.

Ako mismo ang babaril kung walang ibang babaril,” ­pagdidiin ni PDu30 sa ginanap na seremonya ng pamamahagi ng relief goods sa Provincial Ca­pitol ng Pili, Camarines Sur kahapon ng hapon.

Sinabi ni PDu30 na maraming kabataan ang tatamaan ng droga kung hindi naging matagum­pay ang isinagawang drug raid ng mga awtoridad.

“’Yang mga drug lord isang warehouse isang bahay puno ng droga eh ‘di saan ‘yan pupunta?

Sa anak ninyo, Filipino, anong gawain? Ga­wing alipin, alipin nila para magkapera sila, ngayon magnenegosyo na rin ng kanya ‘yun maghanap ng biktima para sa kanya so he has to sell to survive. So what happens to country? It goes to the dog…

Kasi kesehoda kung anong ibigay ng Diyos sa akin hindi ako, basta kami magtrabaho kagaya ngayon nandito kami trabaho lahat ‘yan,” paliwanag ni Pangulong Duterte.