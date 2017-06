Lascañas, pina-aaresto ni Aguirre

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Pina-aaresto na ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa National Bureau of Investigation (NBI) ang self-confessed Davao Death Squad (DDS) gunman na si Arthur Lascañas na tumestigo laban kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa inilabas na memorandum order ni Aguirre, inatasan nito si NBI Director Dante Gierran na makipag-ugnayan sa International Police Organization (Interpol) para sa pagdakip kay Lascañas.

Noong Hunyo 5, naglabas ng warrant of arrest si Judge Retrina Fuentes ng Davao City Regional Trial Court Branch 10 laban kay Lascañas para sa kasong frustrated murder at murder cases dahil sa dalawang ulit na tangkang pagpatay at aktuwal na pagpatay sa broadcast journalist na si Jun Pala.

Ang mga naturang kaso ay inihain ng Davao City Prosecutor’s Office noong Hunyo 1 sa korte laban kay Lascañas na dating pulis ng Davao City na siyang nagbunyag ng diumano’y ugnayan ni Pangulong Duterte sa vigilante group na DDS noong ito ay alkalde pa lamang ng siyudad.

Inamin ni Lascañas sa pagdinig ng Senado noong Marso 6, 2017 na konektado siya noon sa DDS at siya ang pumatay kay Pala kapalit ng halagang P3 milyon.

Base sa huling impormasyon patungkol kay Lascañas, nagtungo ito sa Singapore noong Abril 8 dahil sa pangamba umano sa kanyang seguridad kung mananatili pa sa bansa.