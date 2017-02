Laos na aktor, HINUTHUTAN ang yayamaning doktor

GRABE to the max pala itong La Ocean Deep na borta actor na just like the other bortas, ang tingin sa vulnerable bekis ay ATM machinery at mga walang subject na Mathematics at Accounting, mga hindi marunong mag-compute lalo na In The Name Of Love.

Gamit na gamit ni La Ocean borta ang kanyang katawang lupa at ipinatitikim to the highest and ha­ling na haling na bidder para ma-reach ang unreachable dreams at ang pangarap kong jackpot to live a comfortable life.

Opo, ang tanging puhunan niya ay ang kanyang regular party hotdog.

In fair Verona to the La Ocean borta, makisig at matikas ito. At dahil may dugong banyaga, maintained ang borta niyang katawan na produkto ng katakut-takot na oras sa gym with the help of large doses of steroids na isinasaksak niya sa katawan niyang no longer a spring chicken pero still packing a juicy cock.

Ayon sa lolah maricon, pag malapit nang ma-deplete ang kanyang resources, resourceful ang La Ocean borta.

Ang modus operandi nito is to make hanap kete hanap of potential prey amongst the wealthy & powerful members ng Rosas Pandan community na in the closet pa.

Say pa ni lolah M, “Pag may naispatan na itong easy and gi­ving prey, ang mahahaling na closet princess ay titirik ang mga mata, at pwedeng umakting na may aray kunyari kahit hindi kaaray-aray ang package ni La Ocean borta.

“Bawat pagniniig at pagtatalik, bawa’t pagpapatigas at pagtilamsik, ang kapalit ay datung to finance his needs and wants.

“Kahit hindi kahusayang aktor sa true, pag umarte na sa mga bekibels conquests niya, convincing!

“Kaya alay kete alay ang badikla, datung kung datung para i-finance ang kanyang aspirations.”

Ang big reveal ni lolah M, “Da­lawa na ang naging biktima niya, isang politician at ‘yung latest ay isang yayamaning eye specialist.”

Ang huling pa-victim who enjoyed every bit and morsel of La Ocean borta, all mine to give ang emotoda encarnacion.

Juice colored! Kulang-kulang na 10 milyones na ang nakurakot ni laos na borta kay doktor sa mata.

May film maker aspiration pala ang bruho at ayun, shopping spree ito ng equipment for film production as if there is no tomorrow.

Pati sasakyang panlupa, inialay ni doktor sa mata kanya… pati na rin scholarship para sa film studies abroad.

Nahibang si doktor sa mata at too late the he­roine na when he realized na ang borta actor, pera niya lamang ang nasa.

May pagbabanta si doktor sa mata, “Karma will catch up with the La Ocean Deep borta soon. Baka someone will just rip off his big brown eyes or cut off his premium asset.

“Pag dumating ang katapat niya, baka pati family jewels niya… durog!”