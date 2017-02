Lani Misalucha, napagkamalang si IMELDA PAPIN

ISA si Chokoleit sa mga bisita sa star-studded birthday bash ng Los Angeles, California-based businesswoman/philanthropist na si Mary Ann Opeña sa EDSA Shangri-La Hotel kamakalawa.

Pinagkaguluhan ng mga bisita si Chokoleit a.k.a Miss French Kiss Universe 2017.

Running joke the whole night ang tungkol sa kisscandal video ni Chokoleit.

Kahit anong pilit kay Chokoleit ay ayaw niyang mag-elaborate tungkol sa kontrobersyang ‘yon at panay lang ang dialogue niya na ayaw kasi ng ma­nagement (Star Magic) niya na mag-comment pa siya tungkol doon.

Hindi man nagsalita si Chokoleit tungkol sa kanyang kisscandal video ay obvious na enjoy na enjoy siya dahil sa popularidad ng kontrobersyang kinakasangkutan niya.

Kung kami kay Chokoleit, sakaling binigyan niya ng iPhone7 ang la­laking sobrang tapang na nakipaghalikan sa kanya sa video na ‘yon, sa tinatamas niyang kasikatan (or pagiging notorious) ngayon, aba, dapat siguro ay dagdagan pa niya ng Macbook laptop na prem­yo ang lalaking ‘yon, ‘noh!

***

Isa sa mga inasahang dadalo sa 60th birthday party na yon ni Tita Mary Ann ay si Kris Aquino, pero no show siya.

Sayang, wanted pa naman siya ng lahat ngayon para mausisa sa ibinuking ni President Rodrigo Duterte na nag-text siya na huwag ikulong ang kapatid niyang si former President Noynoy Aquino.

Marami ang naloka sa revelation na ‘yon ni Digong at hinihintay ang kasagutan ni Kris, huh!

Hindi man nakapunta si Kris sa party na ‘yon ay nagpadala siya ng flowers!

***

BFF ni Tita Mary Ann si Annabelle Rama kaya kahit malat na malat ang Gutierrez matriarch, hindi niya pinalampas ang party na ‘yon.

Nag-appear pa rin siya kasama ang mister niyang si Eddie Gutierrez at mga anak na sina Richard & Elvis pati na ang manugang na si Alexa.

Ilang araw nang hirap si Bisaya sa pagsasalita dahil sa pagiging malat.

Madalas, nagsa-sign language lang si Bisaya, pero kahit hindi mapigilan ay dumadaldal pa rin.

Gusto sana ni Bisaya na huwag munang magsalita para mapabilis ang paggaling niya, pero hindi niya makaya dahil madaldal talaga siya at mana sa kanya ang anak na si Ruffa Gutierrez.

Sa dami ng trabaho ni Bisaya, gustuhin man niya ay mahihirapan siya na hindi magsalita.

***

Madalas naming makasama sina Martin Nievera at Lani Misalucha lately dahil sa promotions and rehearsals ng Masquerade Valentine show nila sa Solaire Resorts and Casino sa Pebrero 14 at 15.

Noong isang araw na naghihintay sila na tawagin para sa guesting nila sa Tonight with Boy Abunda, naikuwento ni Martin na may isang waiter sa recent trip niya sa Hawaii na lumapit at nagsabi sa kanya na favorite siya nito.

Ang nakakaloka lang, pangalan ng ibang singer ang itinawag ng waiter kay Martin.

Binigyan din siya ng waiter ng dessert, pero paulit-ulit na tinawag siya sa pangalan ng ibang singer.

Si Lani naman, natawa na lang sa cashier ng isang grocery sa Makati City nang panay ang pagso-sorry sa kanya dahil bago niya iniabot ang credit card niya para bayaran ang mga pinamili niya ay “Kuh” naman ang tawag sa kanya.

Nang minsang hinihintay nila ng mister niyang si Noli ang Uber ride nila after nilang mag-grocery, may isang sampaguita vendor ang lumapit sa kanya at nag-dialogue ng, “Kilala ko po kayo!”

“Sige, sino ang kamukha ko?!” tanong ni Lani sa sampaguita vendor.

“Kamukha n’yo po si Imelda Papin. Kayo po si Imelda Papin!” sey ng sampaguita vendor kay Lani.

Ang sabi ng lang ng Asia’s Nightingale, “OK lang, kamukha ko talaga si Imelda dahil kamag-anak namin ‘yon!”

Ang totoo, kamag-anak ng mister ni Lani si Imelda!

Anyway, soldout na ang tickets for Masque­rade nina Martin at Lani at marami ang nagre-request na mag-repeat na lang sila!