Lamat sa RP-EU relations nahimas na

Nahimas na ang namuong lamat sa relasyon ng ­Pilipinas at Europen Union.

Ito ang ibinalita ni Seandor JV Ejercito na kasama sa walong senador na tumulak patungong France para sa kanilang tatlong araw na parliamentary visit sa naturang bansa.

Pinamumunuan ng France ng EU na minsan nang binanatan ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pakikialam sa drug war ng pamahalaan.

Ipinagmamalaki ni Ejercito na matagumpay ang kanilang ginawang parliamentary visit dahil nakatulong ito upang maayos ang namuong lamat sa relasyon ng Pilipinas at EU at tuluyan nang manumbalik ang maganda nitong relasyon.

Sinabi pa ng senador, napakainit nang pagtanggap sa kanila ng kanilang Senate counterpart sa France dahil nakita umano ng mga ito ang kanilang sensiridad na maki­pagkasundo at ayusin ang relasyon ng dalawang bansa.

Ayon pa kay Ejercito, naipaliwanag naman nila isa-isa ang lahat ng naglalabasang isyu na pinakikinggan naman ng kanilang France counterpart.

“We were able to clarify issues, maraming isyu na lumalabas na negatibo sa ating bansa at isa-isa namang na-clarify ng buong Senate contingent,” dagdag pa ng senador.