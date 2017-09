“Laking Abroad”

Taong 1985 nagsimula ang kuwento ng buhay abroad ng aming pamilya. Sa Abu Dhabi, United Arab Emirates nagumpisa ang karera sa Foreign Service ng aking ama na si Roy Señeres bilang Labor Attache sa ilalim ng Department of Labor and Employment (DOLE).

Tumagal ng halos 12 taon ang pamamalagi ko sa abroad, hindi lamang sa Abu Dhabi kundi pati na rin sa Amerika nu’ng naitalaga ang aking ama bilang Labor Attache sa Embahada ng Pilipinas sa Washington DC. Matapos ang kanyang tour of duty sa Amerika, kami ay bumalik sa Abu Dhabi noong siya ay naitalaga ni dating Pangulong Fidel V. Ramos bilang Philippine Ambassador sa UAE. Kahit saan madestino ang aking ama, hindi siya pumayag na maiwan ang kanyang pamilya. Ako ay nakauwi na lamang sa Pilipinas for good upang mag-aral sa kolehiyo.

Simula sa murang edad na anim na taong gulang, namulat ang aking mga mata sa mga sakripisyo at realidad na dinadanas ng ating mga kababayang OFW lalo na ang mga kasambahay o domestic workers.

Sila na nag-iiwan ng kanilang maliliit na anak sa Pilipinas upang mag-alaga ng mga bata na hindi kanila kundi sa foreign employer nila. Sila na nagtitiis ng lungkot at pangungulila araw-araw at gabi-gabi, pati na rin tuwing sila ay absent sa bawat birthday, Pasko, at graduation ng anak pero walang magawa kundi punasan ang bawat patak ng luha mula sa kanilang mga mata. Sila na nakararanas ng kalupitan pero pilit na tinitiis ang bawat kurot, tadyak, at sampal hindi lang ng amo kundi minsan ay pati na rin ng mga alaga nila.

Sa umpisa ng tungkulin ng aking ama sa kanyang pagtatrabaho bilang Labor Attache, nagagawa pa niya na sumunod sa tinatawag na “diplomatic protocol” o panuntunan na dalhin sa police station ang mga kasambahay na tumatakas dahil sa kalupitan ng kanilang amo.

Sumunod sya sa utos na ito maski na masakit sa kanyang kalooban na makita ang mga kawawa nating mga kababayan na inabuso na nga pero makukulong pa rin dahil sila ay nag-runaway.

Pero nagkaroon ng hangganan ang pagdurugo ng kanyang puso sa tuwing pagsuko ng DH sa balbas-saradong mga pulis na Arabo sa presinto. Dumating ang araw na siya ay nagdesisyon na sa munting tahanan na lamang namin patutuluyin ang mga Pinay runaway imbes na isuko sila sa kulungan.

Naalala ko pa noong minsan ay may kumatok na pulis sa aming bahay upang pilit na kunin ang isang runaway at gusto ibalik sa abusadong amo. “Try to step foot in my house and I will charge you with trespassing on Philippine territory,” ang lakas loob na sagot ng tatay ko sa mamang pulis. Imbes na mainsulto, nagulat kami na tila mas tumaas pa ang respeto sa kanya ng pulis dahil sa kanyang paninindigan.

Simula noon ay hindi na nila pinipuwersa na pabalikin ang mga runaway na Pilipina sa kanilang amo. Bagkus ay sila pa mismo ang nagdadala sa bahay namin ng mga runaway upang matulungan na maproseso ang kanilang repatriation pabalik ng ‘Pinas.

Samu’t sari ang nasaksihan namin na mga kaso ng kawawang mga DH. Nandyan ang mga pinaso ng plantsa, nabanlian ng kumukulong tubig, binuhusan ng merthiolate, rape victims na naanakan, at marami pang iba’t ibang uri ng pang-aabuso.

Ito ang simula ng “ground zero” ng shelter o bahay kalinga ng mga runaway sa UAE. Sa tulong ng DOLE at DFA, nagkaroon ng pondo para sa pagtatayo ng pormal na tuluyan sa mga OWWA center at ito ay naitalaga rin sa iba’t ibang mga bansa.

Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay tuluy-tuloy ang laban at adbokasiya ng aming pamilya para sa kapakanan ng mga OFW. Araw-araw kami ay tumatanggap ng mga liham at request for assistance mula sa mga OFW na nagkakaproblema sa ibang bansa at ito ay aming inaaksyunan sa abot ng aming makakaya.

Sa turo ng aking ama, dito kami humuhugot ng inspirasyon at lakas upang maipagpatuloy ang laban: “Whatever you do to the least of your brothers and sisters, you do it unto God.” — Matthew 25:40.

***

Makinig sa “Radyo OFW” 8:00-10:00pm tuwing Lunes-Biyernes sa Radyo Pilipinas 738 AM, Facebook live: www.fb.com/RadyoOFW Email: radyoofw@gmail.com