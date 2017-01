Lahat mayayanig sa taas buwis

Nagbabala ang isang senador na mayayanig ang lahat ng sektor ng lipunan kapag naisabatas ang tax reform package na isinusulong ng Department of Finance sa Kongreso.

Ayon kay Sen. Juan Edgardo ‘Sonny’ Angara, aabot sa P150 bilyon ang mawawalang revenue sa gobyerno para sa pagtupad ng pangako noong halalan ni Pangulong Duterte hinggil sa pagtapyas ng binabayarang income tax ng mga manggagawa.

Dahil sa laki ng mawawalang kita ng gobyerno, sinabi ni Angara na magiging agresibo din ang DOF sa pagbawi ng nawalang kita sa pamamagitan ng pagpataw ng karagdagang buwis sa gasolina at iba pang produktong petrolyo, sasakyan at pagpataw ng buwis sa dating hindi binubuwisan na diesel, lotto at socialized housing

“Under their package you will lose a 150 billion. That’s why they have to be aggressive also on the raising side. So, iyong sa akin, we should not have to be aggressive on both sides because it will shock a lot of sectors,” babala ng senador.