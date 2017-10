Lady soldiers sa Marawi sabik na sa HK trip

By Aileen Taliping

Nasasabik na umanong makauwi ang mga babaeng sundalong sumabak sa Marawi City dahil sa inaa­sam na pangakong bakasyon sa Hong Kong ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sinabi kahapon ni Armed Forces of the Philippines (AFP) spokesman Major General Restituto Padilla na malaking bagay na makapag-relax at makapagpahinga ang mga sundalo matapos ang na­ging karanasan sa Marawi.

Hindi aniya biro ang matinding pagod, puyat, at gutom na pinagdaanan ng mga sundalong sumabak sa bakbakan laban sa mga tero­ristang kumubkob sa siyudad noong Mayo 23, 2017.

Sinabi ni Padilla na magsisilbing pagganyak at inspirasyon ng mga sundalo ang pangako ng Pangulo na bakasyon sa Hong Kong para lalo pang magpursige sa paglaban sa mga kalaban ng estado.

“Excited na ang mga sundalo na matapos na ang krisis kasi tutuloy na sila sa Hong Kong,” pahayag pa ni Padilla.

Aalamin aniya ng AFP kung paano ang sistema sa magiging bakasyon ng mga babaeng sundalo sa Hong Kong.

Sasagutin ng isang kompanya ng eroplano ang roundtrip airline ticket ng mga babaeng sundalo habang sagot naman ni Pangulong Duterte ang kanilang hotel accommodation at pang-shopping.

Inanunsyo kamakailan ni Pangulong Duterte ang kanyang bonus sa mga babaeng sundalo na sumabak sa giyera sa Marawi matapos ideklara na malaya na ang siyudad mula sa mga terorista dahil sa pagkakapatay sa dalawang pinuno ng mga ito na sina Isnilon Hapilon at Omar Maute.