LADY GAGA, PASABOG SA SUPER BOWL

PAYANIG ang ­12-minute set ni Lady Gaga sa halftime show ng Super Bowl kahapon sa NRG Stadium ng Houston, Texas.

Tinelecast ito nang live at naka-incorporate sa Magandang Buhay.

Mula sa ­pagsasayaw sa kanyang high energy song, in-acknowledge niya ang mga magulang sa audience at nakuha pa niyang kumanta ng isang madamdaming ­anthem habang tumutugtog ng piano.

Nag-medley ­siya ng Telephone, Bad ­Romance, Just Dance, Edge of Glory, Poker Face, Million Reasons and Born This Way.

Kagila-gilalas ang ­bilis ng pagpapalit niya ng costumes.

Nakapagsingit din siya ng social commentary.

Parang walang hingal at kapagurang ipinakita ang isang Lady Gaga!

***

CHOKO na CHOKO ang KISSCANDAL video ni Chokoleit.

“Virus! Este, viral!” bulalas ng cartoonist na si Buench.

Tweet ni Ethel ­Booba, “Para namang nga­yon lang kayo ­nakakita ng dalawang ­lalaking naghahalikan kung ­maka-react. Charot!”

Harinawa, makatulong sa marketability at stature ni Chokoleit ang ganap.

***

Himutok ni Ogie ­Diaz sa Facebook, “Grabe ‘tong mga estudyante kung bumuga sa vape nila.

Plano yata nilang ­itago ang sarili nila sa usok na nililikha nila.

“Pag nabuwisit ako, ipapalaplap ko ‘tong mga ‘to kay Chokoleit, eh.

“Mag-behave kaya sila pag ipinanakot ko si Chokoleit sa kanila?

Luma na kasi ‘yung isusumbong sa pulis, eh.”

***

Ano kaya ang masa­sabi ng taga-ASAP nang umaga pa lang kahapon ay ­nagpapasalamat na ang producers ng ­Sunday PinaSaya at tinalo nito umano ang 22nd Anniversary presentation sa TV ratings at nationwide survey?

Ibig bang sabihin ay hindi nag-rate ang pagbabalik ng SayawNara ni Dayanara Torres?

***

Wagi si Aygee/Ivy Paredes bilang grand champion ng DZMM Global Pinoy Singing Idol nang kinanta niya ang All The Man That I Need.

Certified kontesera si Aygee/Ivy simula Ta­lenta­dong Pinoy pa, at umabot na nga siya sa X Factor London hanggang magkaproblema sa kanyang visa/residency.

Ano kaya at ilan pang susunod na contest ang ­sasalihan ni Aygee/Ivy?

***

Tumpak ang hula ni ­Ma­dam Laharni!

Nabuhay muli si Sang’gre Pirena ­(Glaiza de Castro) kagabi sa ­Encantadia.

“Hindi kasi buntis si Glaiza, eh!” bulalas ni ­Laharni.

Eh si Hagorn, mabubuhay rin kayang muli?

Abangan!