LADY BULLDOGS KUMAKAWAY SA KORONA

Namuro ang NU sa pagsilo ng titulo sa Premier Volleyball League Collegiate Conference matapos kalusin sa apat na sets ang FEU, 25-22, 21-25, 25-18, 26-24, kagabi sa opener ng best-of-three finals sa FilOil Flying V Centre sa San Juan.

Nasingitan sa second set, bumangis ang Lady Bulldogs at nagtulungan sina 6-foot-5 Jaja Santiago, Jorelle Singh, Risa Sato, at setter Jasmine Nabor para ikahon ang last two frames.

Pero hindi naging madali para sa NU ang laban dahil sinabayan sila ng Lady Tamaraws.

Nasa unahan ang FEU sa fourth set 3-1 bago nilapa ng Lady Bulldogs ang 7-1 run para maagaw ang bandera 8-4 sa first technical timeout.

Nahawakan pa ng NU ang 12-5 abante pero muling gumapang ang Lady Tams para itabla ang iskor sa 22.

Humataw ng dalawang sunod na puntos ang NU tu­ngo sa match point, 24-22, muli ay kumapit ang FEU sa 24-all bago tuluyang yumuko sa laban.

“Nawala ‘yung communication namin kaya nakahabol sila (FEU),” ani Santiago na tumikada ng 23 points at tig-four blocks at service aces kasama ang 12 attacks.

Binitbit ni Jeanette Villareal ang Lady Tams sa second frame upang itabla sa tig-isang set na panalo.