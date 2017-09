Lacson tiwalang mabilis na mareresolba ang kaso laban kay Faeldon

Kumpiyansa si Senador Panfilo Lacson na mabilis na madedesisyunan ng Ombudsman ang kasong economic sabotage na inihain nito laban kay dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon.

Ipinaliwanag ni Lacson na natatagalan lamang ang kaso sa Ombudsman kapag kinakailangan nilang magsagawa pa ng fact finding investigation.

Sa isinampa anya nilang kaso ay kumpleto na ang lahat ng katibayan kaya’t maaari nang lagpasan ang fact finding phase at didiretso na sa preliminary investigation.

“Pag nangyari yan medyo mapapadali ito. Bibilang lang tayo. Binibigyan ng 15 days or kung may extension another 10 days para mag-file ng counter-affidavit. At kung wala naman rejoinder, submitted for resolution,” paliwanag ni Lacson.

Sa sandali anyang makitaan ng probable cause ng Ombudsman, susulong ito sa Sandiganbayan na magpapalabas ng warrant of arrest.

Ipinaalala ni Lacson na ang kasong economic sabotage ay walang piyansa at may katumbas itong parusang habambuhay na pagkabilanggo.