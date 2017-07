Lacson at Sotto, perfect attendance sa Senado

Kung sa mga eskuwelahan ay may kinikilala bilang “most punctual at perfect attendance” ganoon din naman sa Senado.

Sina Senate Majority Leader Vicente Sotto III at Sen. Panfilo Lacson ang nakakuha ng perfect attendance mula sa kabuuang 89-araw ng kanilang first regular session na nagsimula noong Hulyo 25, 2016 hanggang Mayo 31, 2017.

Sa Journal Service ng kapulungan, lumitaw na nakuha nina Sotto at Lacson ang malinis na attendance record, walang lumitaw na record ng tardiness, sickness at official missions sa buong panahon ng first regular session.

Gayunpaman, lumitaw na si Senador Alan­ Cayetano na ngayon ay DFA Secretary ay 31 session days lamang ang nadaluhan habang 10 beses itong late. Madalas itong nasa official mission na umabot sa 51 araw.

Habang si Senator Antonio Trillanes IV ang lumitaw na may pinakamaraming late o huling dumating sa sesyon na umabot sa 26 beses habang umabot naman sa 72 session days ang nadaluhan nito.

Kasalukuyan itong nasa official mission sa ibang bansa sa loob ng 19-araw.