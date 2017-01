Lacson sa misis ni SPO3 Sta. Isabel: ‘Ayaw kong makulong’

Nanindigan si Senador Panfilo Lacson na ayaw nitong makulong matapos na tanggihan ang pakiusap ng asawa ni SP03 Ricky Sta. Isabel na si Jinky na ipakita o i-play ang hawak umano niyang audio recording ukol sa pag-uusap umano ng kanyang asawa at immediate boss nitong si Superintendent Rafael Dumlao.

Si Sta. Isabel ang tinukoy na pangunahing suspek sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Jee Ick-Joo ngunit itinuturo nito si Dumlao na umano’y nag-utos sa kanya at res­ponsable sa lahat.

Giit ni Lacson, hindi niya maaring payagan ang naturang kahilingan dahil malinaw umanong paglabag ito sa R.A. 4200 o Anti-Wiretapping Act.

Kung handa umanong makulong ang mag-asawa, siya ay hindi.

“Mahirap, ‘di ko mapapayagan ‘yan. Violation ng R.A. 4200, ang Anti-Wiretapping Act. May parusa ‘yan, sa present law, 6 months to 6 years. Willing daw sila makulong. Sila willing makulong. Eh ka­ming member ng committee lalo ako chairman ‘di ako willing makulong para lang pagbigyan ang kanilang kaprisyo,” giit pa ni Lacson.

Kasabay nito, nagdadalawang-isip ang senador kung papayagan nitong paharapin sa senado si Jinky at anak nito sa susunod nilang hearing sa darating na Huwebes, Pebrero 2.

Ayon kay Lacson, maaring makagulo lamang sa pagdinig dahil dadalo umano ang kanilang mga inimbitahan na sina alyas Jerry, isang NBI asset at may-ari ng funeraria na si Gerardo Santiago at si maging Roy Villegas na sinasabing kasama ni Sta. Isabel sa pagdukot sa Koreano.