Lacson kay Diokno: ‘Wag magmaangmaangan, magpakatotoo ka!

Magpakatotoo ka!

Ito ang buwelta ni Senador Panfilo Lacson sa sinabi ni Department of Budget and Management (DBM) Sec. Benjamin Diokno na walang ‘pork’ sa 2018 proposed budget.

Giit ng senador, tigilan na ni Diokno ang pagmaangmaangan at sa halip ay maging tapat sa publiko at magpakatotoo sa sarili.

“Let’s be honest to our people and to ourselves,” ayon kay Lacson kasabay ng pagsasabi na marami siyang katibayan o pruweba na mayroon pa ring pork sa 2018 proposed budget kahit na deklarado na ng Korte Suprema na ito’y unconstitutional.

Tinukoy ng senador na pruweba ang nakikita niyang naglalakihan umanong lump sums sa ilang ahensiya tulad ng DPWH, DepEd, DA, at iba pa.

Bukod dito, ayon kay Lacson, bakit marami pa ring mambabatas mula sa dalawang kapulungan ng kongreso ang nagsusumite ng listahan ng kanilang mga proyekto bago ang period of amendments ng budget bill o kahit bago pa ito.

Gayundin ang nakikitang mga billboards sa distrito ng ilang kongresista na tila inaangkin ang mga proyekto.

Ang panghuli na tinukoy ng senador na katibayan na may pork pa rin ay ang nadiksubre niyang P8.3 bilyon noong 2017 budget na pinilit niyang pinaalis at inilipat para mapondohan ang libreng matrikula ng mga estud­yante sa state universities and colleges (SUCs).