Lacson kay Bato: ‘Di pa huli ang lahat

Bagama’t inulan ng puna, naniniwala pa rin naman si Senador Panfilo Lacson sa taglay na kakayahan ni Philippine National Police (PNP) Chief Director General Ro­nald ‘Bato’ dela Rosa para ibangon nito ang nasirang imahe ng PNP.

Si Lacson mismo ay kabilang sa mga pumuna kay Bato partikular ang ginawang pagmumura at pagpapa-push up nito sa mga pulis na sangkot sa katiwalian.

Ngunit sa kabila nito, ay kumpiyansa pa rin ang senador na gagawin ni Bato ang lahat upang tuluyang malinis ang hanay ng kapulisan mula sa mga tiwali nitong miyembro.

Ayon kay Lacson, hindi pa naman huli ang lahat para ayusin ang PNP lalo na sa ilalim ng pamumuno ni Dela Rosa na may sapat na kaalaman kung paano nito ipapatupad ang pagdisiplina sa pulis.

“I’m 100% sure hindi pa huli ang lahat. Kaya ni Gen. Bato ‘yan, I’m very sure of that. Alam na alam niya ang gagawin,” ayon kay Lacson.