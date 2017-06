Lacson kay Aguirre: Wala kang kadala-dala

“Wala ka naman kadala-dala,”

Buwelta ito ni Senador Panfilo Lacson kay Justice Sec. Vitaliano Agui­rre matapos na muli na naman itong sumabit dahil sa mga akusasyon nitong walang basehan.

Partikular dito ang pagdawit kina Senators Bam Aquino at Antonio Trillanes sa Marawi crisis.

Ayon sa senador, lumilitaw na nag-aakusa ang kalihim na hindi muna nag-double check sa kanyang impormasyon.

Para sa isang secretary ng justice ay dapat umanong beripikado ang mga sinasabi nito.

“Parang speaking too soon or shooting from the hip. Kasi siyempre ‘pag may sinabi ang SOJ dapat beripikadong-beripikado. Dapat i-fact check mo, tapos check and recheck and recheck,” ayon kay Lacson.

Sa kadaldalan umano ng kalihim nang walang pagbeberika at walang kasiguraduhan kaya ito nakukuryente o na misquote.

“‘Di puwedeng ‘di si­gurado ang info ilalabas mo kaagad. Talagang ma-open ka ma-misquote o kaya makuryente,” dagdag ni Lacson.