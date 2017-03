Lacson kakalas sa majority kung…

Nagbanta kagabi si Sen. Panfilo Lacson na sasanib siya sa minority­ bloc ng Senado kapag inabsuwelto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) na suma­lakay at nakapatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa sa loob ng kulungan ng Leyte noong Nobyembre 5, 2016.

Sinabi ito ni Lacson matapos magtanong sa kanya si Senate Minority­ Leader Franklin Drilon kung ano ang gagawin ng senador kapag naglabas ng resolusyon ang Department of Justice (DOJ) para kasuhan ang team ni Supt. Marvin Marcos suba­lit babaligtarin naman ni Pangulong Duterte.

“If that happens, I might consider very ­seriously joining the minority­ group in the Senate,” ayon sa senador.

Sa ngayon, ipinagtataka ni Lacson kung bakit nagtatagal ang DOJ sa pag­labas ng resolusyo­n gayung inirekomenda na ng National Bureau of Investigation (NBI) ang pagsasampa ng criminal charges laban kay Marcos at sa mga tauhan ­nito.