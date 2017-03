LA SALLE BAGSAK SA ATENEO

Naiwan sa first at se­cond sets ang Ateneo, pero hindi nagpakabog kundi gumapang at naki­pagpukpukan para ibagsak ang defending champion De La Salle 26-24, 26-24, 21-25, 25-17 sa Mall of Asia Arena kagabi.

Inilipad ng Lady Eagles ang pang-anim na panalo sa pitong salang, at sinolo na ang tuktok ng standings ng UAAP Season 79 women’s volleyball tournament. Nalaglag ang Lady Spikers sa 5-2 pero nasa second spot pa din.

Sumakay ang Ateneo kina veterans Michelle Morente at Jhoana Maraguinot para maunahan ang mahigpit na karibal na tumalo sa kanila sa finals noong nakaraang taon.

Naghabol 7-1 sa first at 8-1 sa second ang Lady Eagles, pero binuhat nina Morente at Maguinot ang mga kakampi para makabalik at kubrahin ang first two frames.

Nakabalik ang La Salle sa third nang sumugal si coach Ramil de Jesus matapos gawing opposite spiker si setter Kim Fajardo, at binigay ang playmaking chores kay rookie Michelle Cob.

Muli ay umeksena sina Morente at Maraguinot para sindihan ang 10-3 run ng Ateneo tungo sa 17-10 lead sa fourth. Lumapit sa match point ang Lady Eagles sa off-the-block kill ni Morente at winner ni Bea de Leon.

Naselyuhan ang panalo ng Ateneo nang mag-error si Duke Ogunsanya sa kanyang serve.

Sa first game, sinagpang ng University of Santo Tomas ang pang-apat na panalo sa pitong salang nang kaldagin ang Far Eastern U 25-16, 21-25, 26-24, 25-20.

Nagsumite si EJ Laure ng 17 points at 23 digs para sa Tigresses, may 14 at 12 sina team captain Sisi Rondina at Mary Dominique Pacres. Tinablahan ng UST ang Lady Tamaraws sa standings pagkatapos ng first round.