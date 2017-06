“La Luna Sangre,” mainit na tinanggap ng viewers, trending worldwide

Mainit na inabangan, tinutukan, at pinag-usapan ng TV viewers at netizens noong Lunes (Hunyo 19) ang enggrandeng panimula ng epic saga na “La Luna Sangre,” na pinagbibidahan nina Angel Locsin, John Lloyd Cruz, Richard Gutierrez, Kathryn Bernardo, at Daniel Padilla.

Kinasabikan ang pagbabalik nina Lia (Angel) at Mateo (John Lloyd) kaya naman nagtala ang programa ng national TV ra­ting na 33.9% mula sa pinagsamang urban at rural homes, o higit sa doble ng rating ng katapat nitong palabas na “My Love from the Star,” na nakakuha lamang ng 13.8%, ayon sa datos mula sa Kantar Media.

Trending din ang hashtag nitong #LaLunaSangreAngSimula sa buong mundo sa Twitter, matapos bumuhos ang papuri ng netizens tungkol sa magarang produksyon nito.

Trending naman sa bansa sa Twitter sina Angel, Mateo (karakter ni John Lloyd), at ang batang Tristan (Daniel) na si Justin James Quilantang na minahal agad ng mga tao.

Gumagamit ang Kantar Media ng 2,610 na kabahayan sa parehong urban at rural areas sa bansa sa pangangalap nito ng datos. Mas marami at eksakto kaysa sa service provider ng ibang networks, ang AGB Nielsen, na mayroong 2,000 na kabahayan na nakabase lamang sa mga urban area.

“That is how a pilot episode should be. I believe LLS will give us a taste of cinematic vibe every night,” sabi ni @juicewhattan.

“May I say, ang ganda lang ng kulay. Hindi ko alam ang technical terms pero ang sarap sa mata. Buhay na buhay,” komento ni @CarlaJean0922.

Ramdam naman ni @jochendria ang emosyong ipinakita ng batang Tristan at sinabing, “Hats off for the little Tristan, his acting skills were super. One of Tristan’s good traits – he loves selflessly.”

Hindi rin napigilan ng singer na si Jed Madela ang pagpapahayag ng papuri sa kanyang Twitter account. “First episode pa lang pero ang dami nang ganap! Ga­ling!,” sabi ni Jed.

Ipinasilip sa pilot episode ng programa ang masaya at normal na pamumuhay nina Lia (Angel) at Mateo (John Lloyd) matapos nilang mawalan ng kapangyarihan para sa anak na si Malia. Ngunit nagbabadya ang panganib para sa mundo ng mga tao, bampira, at lobo sa planong paghahari ni Sandrino (Richard).

Ano kayang kinabukasan ang naghihintay kina Lia at Mateo matapos ang pulang buwan?

Makuha kaya nila ang inaasam na mapayapang buhay para sa kanilang pamilya?

Huwag palampasin ang "La Luna Sangre" pagkatapos ng "FPJ's Ang Probinsyano" sa ABS-CBN o sa ABS-CBN HD (SkyCable ch 167).