Kylie, sa Australia MANGANGANAK?!

24th birthday ngayon ni Kylie Padilla.

Malamang may mga mag-aabang today sa ipu-post ni Kylie sa social media dahil wala pa siyang statement o anumang post tungkol sa balitang tatlong buwan siyang buntis, na ang ama ay ang naka­balikan niyang nobyo na si Aljur Abrenica.

Baka may gustong i-announce si Kylie, mas bonggah kung itataon niya ‘yon sa birthday niya.

Sa Instagram ay may pinost siyang illustration ng naked women in different shapes, sizes and colors. May payat, mataba, sexy, mukhang buntis, atbp.

“Whichever you are, be proud,” ang caption dito ni Kylie, na tila nagpapahiwatig na nagbabadyang mag-iba ang hugis at laki ng kanyang katawan dahil sa napi­pinto niyang pagiging isang ina.

Bukod sa mara­ming nag-like ay maraming nag-comment sa IG post na ‘yon ng Kapuso actress.

Ang daming nagsabi na mahal nila si Kylie no matter what.

Basta, magpakatatag lang ito at ingatan ang baby dahil blessing ‘yon. Susuportahan pa rin daw nila si Kylie.

“If it’s true that you’re pregnant, be proud because God sent you an angel from above that’s going to love you for life! Lucky you!” sambit ng isa niyang follower.

Si Empress Schuck ay nakita naming nag-comment, pero smiley emoji lang ang nilagay nito. Nabuntis din noon si Empress nang wala sa oras ng nobyo nito.

Meron ding ilan na nagsabing nakaka-di­sappoint ang nangyari kay Kylie.

‘Yung iba ay nanghihinayang at nalulungkot dahil mami-miss nila ang karakter ni Kylie sa Encantadia na si Amihan, na para sa kanila ay siyang pinaka-lead sa apat na Sang’gre, tapos ay ito pa ang mamamatay.

Sana raw ay tinapos na lang ni Kylie ang nasa­bing telefantasya, na ba­litang malapit nang magtapos sa ere dahil papalitan na ito ng Mulawin v. Ravena.

Parang madali lang sabihin ‘yon, pero mahirap gawin kung ikaw ang nasa kalagayan ni Kylie.

Kung 3 months na ang tiyan niya ay mahirap ang puyatang ta­ping at hindi na siya dapat nakikipag-fight scene, na hindi maiiwasan lalo pa’t sa kuwento ng Enca ay kasalukuyang may nagaganap na matinding digmaan.

Ang alam namin ay maselan ang first trimester ng isang pregnant woman, so dapat ay iniingatan ito dahil mahirap na kung mapaano pa ang buntis.

Ang kapakanan si­yempre ng sanggol at ng ina ang mas dapat na isipin at pangalagaan.

Nakakatuwa ‘yung ibang fans ni Kylie na open-minded at hindi siya hinuhusgahan.

Ang sabi nila, hindi totoong katapusan na ito ng career ni Kylie dahil nabuntis din noon si Jennylyn Mercado (ni Patrick Garcia), pero pagkatapos manganak ay mas gumanda pa ang career ni Jen.

Isa pang Kapuso na nabuntis ay si LJ Reyes (ni Paulo Avelino), pero tuloy ang career ni LJ pagkapanganak at na­ging award-winning actress pa ito.

Sana nga ay ganu’n din ang mangyari kay Kylie, na may balitang lilipad ng Australia para roon manganak.

***

Kung karamihan ay messages of support at understanding ang nakukuha ni Kylie, kay Aljur ay mukhang HARSH ang netizens.

Galit sila sa Kapuso hunk dahil sumisikat pa lang daw si Kylie ay bagsak na agad dahil sa ginawa ni Aljur.

Wala na raw career ito ay nandamay pa.

“PASHNEA ka! TANAKRESHNA!” tili ng ilang netizens kay Aljur na mula sa bokabularyo ng Encantadia.

HAYUP, TAKSIL, WALANGHIYA o PASA­WAY ang ibig sabihin ng Pashnea.

MALAS naman ang kahulugan ng Tanakreshna sa salitang Encan o Enchanta.

KAHOY ang tawag nila kay Aljur, na ano raw ang ipapakain kay Kylie araw-araw… HOTDOG?!

Taray ng isang nag-comment, “Duh! Kung naging smart lang sila at ginamit ‘yung konting brain cells na meron sila, alam nilang may show na dapat tapusin. Kung professionals sila, iisipin nila ‘yon at hindi uunahin ang tawag ng laman!”

May sumang-ayon dito at ang sabi, kung hindi maiwasan ang tawag ng laman ay gumamit ng condom.

“They should be professional and not ruin the show because of their personal lives. Be conside­rate with the people working behind the show.”

May humirit pang ang kapal daw ng mukha ni Aljur, binalikan si Kylie tapos ay bubuntisin lang.

May nag-advise rin na pakasalan ni Aljur si Kylie kung totoong lalaki siya at bilang respeto na rin sa pamilya nito.

In fairness ay may ilang nag-congratulate kina Aljur at Kylie, sabay sabing buhay ‘yon ng dalawa at wala tayong karapatang makialam sa dalawa.

Hindi maiiwasan ang bashers sa mga ganitong sitwasyon, pero isipin din sana nila na hindi lang si Aljur mag-isa ang may gawa nito kundi silang dalawa ni Kylie.

Kung ayaw mabuntis ng isang babae ay meron siyang choice.

Matalino at hindi ta­nga si Kylie, so alam niya ang dapat niyang gawin para hindi siya mabuntis.

Kaya unfair na ibunton ang lahat ng sisi sa lalaki. Ang maganda ay hindi nila naisip na ipatanggal ang blessing na ibinigay sa kanila.

Kina Kylie at Aljur… isang malaking GOOD LUCK!!