KYLIE, BUNTIS?!

LALONG umugong ang tsikang buntis si Kylie Padilla sa balitang mamamatay ang karakter niyang si Sang’gre Amihan sa Encantadia.

Kahapon, kahit araw ng Linggo at walang Enca ay trending sa Twitter ang hashtag na #HuwagSiAmihan.

Nananawagan ang Encantadiks na huwag patayin si Amihan kahit pa nangako itong ibubuwis ang buhay para sa Lireo.

Sigaw ng fans, huwag kakantiin si Amihan dahil hindi tamang paslangin ang sinuman sa apat na Sang’gre na bida sa nasa­bing telefantasya.

“Amihan is the heart of Encantadia. Pirena is the fiery soul. Take one, the show will be a mess,” ang isa sa nabasa naming comment sa Twitter.

Maging ang YbraMihan fans nina Kylie at Ruru Madrid ay umaapela rin. Mawawasak daw ang mga puso nila kapag may nangyaring masama kay Amihan.

Nananatiling tikom ang bibig ni Kylie tungkol sa buntis i­ssue, pero lalong lumakas ang haka-haka nang umalis ang Kapuso actress sa poder ng mana­ger nitong si Betchay Vidanes.

Balitang hindi na magkasundo ang dalawa dahil masyadong matigas ang ulo ng dalagang anak ni Robin Padilla.

Noon pa namin nari­nig na nagli-live in umano si Kylie at ang nobyong si Ajur Abrenica sa bahay ng Kapuso hunk, na sa pagkakatanda namin ay never itinanggi ni Kylie.

Hindi namin alam kung ilang buwan na ang sinasabing pagbubuntis ni Kylie, pero tiyak na maiintindihan ng Encantadia fans kapag nalaman nila ang dahilan kaya kailangan nitong mawala sa show.

Hindi kasi tamang nakikipag-fight scene pa siya at nagpupuyat sa taping kung nagdadalantao siya. Baka makasama pa ‘yon sa sanggol na dinadala niya, if ever.

May post kamakailan si Kylie sa Instagram na magkayakap sila ni Aljur at mukhang masayang-masaya, na ang caption niya ay, “For all the things that you do… thank you.”

Dinelete ni Kylie ang post niyang ‘yon, pero may mga nakapag-screen­cap na nito.

23-anyos si Kylie at 26-anyos si Aljur.

Ewan kung saan pupulutin ang mga career nila sa bagong yugto na ito ng mga buhay nila.

Inaabangan nga­yon kung anong magiging reaksyon ni Robin Padilla sa bagong isyung ito na kinasangkutan ng anak niya.

Kahapon ay may tweet ang creator ng Encantadia na si Suzette Doctolero na, “Oh, Enca. Itong week na ito na papasok ang pinakamasakit isulat.”

Hula namin ay ito na ‘yung death scene ni Amihan.

Sobrang kaabang-abang ang mga kaganapan sa linggong ito dahil nagsimula na ang labanan sa Lireo sa pagitan nina Amihan at Hagorn (John Arcilla).

Batid ang kahinaan ng pwersa nina Amihan dahil sa mga Hadezar na hindi nila mapatay-patay.

Natuklasan nina Amihan, Alena (Gabbi Garcia) at Ybarro (Ruru Madrid) mula kay Hitano (Pancho Magno) na tanging kaluluwa lamang din ang maaaring makapaslang sa mga Hadezar.

Kaya iminungkahi ni Amihan na magpapakamatay siya upang maging vivitre (kaluluwa) na tutulong kay Hitano na labanan ang mga Hadezar.

Napapanood ang Encantadia gabi-gabi sa GMA Telebabad pagka­tapos ng 24 Oras.