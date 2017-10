KUYA KIM TINUTUKAN NI COLONEL

Muntik nang mapahamak ang TV personality na si Kim Atienza at mga kasamahan nitong cyclists matapos umanong tutukan ng baril ng isang ‘police colonel’ sa Laguna habang nagbibisikleta sa Sta. Rosa, Laguna da­lawang linggo na umano ang nakakaraan.

Isiniwalat ito ng ama ni Atienza na si House Deputy Minority Leader Lito Atienza ng Buhay Party-list sa lingguhang press briefing ng kanilang grupo sa Kamara kahapon para ilarawan kung gaano kalakas ang loob ng mga pulis sa gitna ng giyera kontra iligal na droga.

“My son Kim, and his group. They were just cycling and exercising along the highways of Laguna, biglang may um-overtake na kotse, galit na galit. Binabaan sila tinutukan ng baril sa mukha lahat,” ani Atienza.

Lumalabas na mabilis na nagbibisikleta ang grupo ng batang Atienza kaya nalagpasan ng mga ito ang kotse na minamaneho ng hindi muna pinangalanang police colonel sa Laguna kaya posibleng napikon ito kaya nag-overtake na ito at saka bumaba ng sasakyan bago tinutukan ng baril ang mga siklista.

“Sabi daw sa kanila, ang yayabang n’yo ah kaya nagulat sila Kim and they found out na police colonel sa Laguna. Natakot ang mga kasamahan ni Kim,” ayon pa sa matandang Atienza.

“Sakaling binaril sila Kim, lalagyan lang sila du’n ng droga, a sachet of shabu and say they are all drug suspects,” ani Rep. Atienza habang pinupuna ang culture of death na nagaganap ngayon sa gitna ng giyera kontra iligal na droga.

Aniya pa, hindi lamang ang mga pulis ang nasasangkot sa araw-araw at gabi-gabing pagpatay sa mga pinaghihinalaang sangkot sa iligal na droga kundi ang mga vigilantes.

“They are not afraid to kill anymore,” ani Atienza kaya dapat aniyang baguhin ng gobyerno ang sistema ng giyera kontra iligal na droga.

Interesado namang paimbestigahan ni House Minority Leader Danilo Suarez ang police colonel sa Laguna na nag­lagay sa panganib sa buhay ng grupo ng batang Atienza.

“Imbestigahan ‘yan,” ani Suarez sa nasabing press conference.