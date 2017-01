Kusina ni Duterte inilunsad

By Bernard Taguinod

Inilunsad ng House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez sa pamamagitan ng Partido Demokratikong Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban) ang Duterte’s Kitchen na naglalayong magpakain ng mga batang lansangan.

Ayon kay Glen Badon, national executive director ng PDP-Laban, ang Duterte’s Kitchen ay ideya ni Alvarez matapos ang pulong ng mga lider ng nasabing partido kasama sina Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III at Energy Secretary Alfonso Cusi.

Layon umano ng Duterte’s Kitchen na matatagpuan sa pagitan ng MRT Cubao at Farmers Plaza na magpa­kain ng 50 hanggang 70 batang lansangan mula sa aga­han, tanghalian hanggang hapunan at plano umano na ma­ging ang matatandang mahihirap ay kanilang pakakainin.

Karaniwang inihahain sa Duterte’s Kitchen ay lugaw at champorado sa agahan, kanin, gulay, isda, adobong manok at baboy tuwing tanghalian at hapunan.